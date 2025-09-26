銅價急漲背後真相！原因、影響、重點懶人包全解析
鉅亨研報
市場焦點: 銅價上漲原因與影響分析
- 印尼 Grasberg 銅礦於 2024 年 9 月 8 日發生大規模泥石流事故，造成 2 人死亡、5 人失蹤，導致礦區基礎設施嚴重損毀。Freeport-McMoRan（FCX.US）隨即宣布啟動「不可抗力」條款，全面暫停該礦生產與供應合同。這座全球第二大銅礦的停產，源於約 80 萬公噸溼潤物質湧入地下礦井，影響多個生產區塊，事故規模創下公司歷史新高。
- 這起事件對全球金屬市場造成強烈震盪。高盛預估，未來 12-15 個月內全球銅供應將損失 50 萬噸，2026 年產量可能驟降 35%，最早要到 2027 年才能恢復至事故前水準。消息一出，COMEX/Nymex 銅期貨價格飆升 3-4%，突破 4.7 美元 / 磅。加上秘魯 Constancia 礦場與智利 El Teniente 礦場也因政治抗議與事故暫停運作，全球銅供應鏈進一步緊張，亞洲 LME 庫存預期減少，銅價維持高檔。
- 受此事件影響，相關標的股價劇烈波動。Freeport-McMoRan（FCX）股價重挫 10.6%，跌至近兩月新低；而… 這些銅業公司股價… 則因供應短缺利多而上漲。追蹤銅價及相關礦業公司的 ETF（CPER、COPX、JJCTF）也受銅價上漲推動，價格同步走高。
總經與政策焦點
- 美國商務部 9 月 2 日啟動 232 調查，針對進口機器人、工業機械及醫療設備，評估是否危及國安。調查範圍廣泛，企業需提供需求與供應鏈資料，顯示美國積極推動製造業回流。若認定有風險，總統可加徵持久性關稅，未來將成為維護產業安全的重要工具。
- 聯準會官員近期釋放分歧訊號……
美股焦點
- 英特爾近期積極尋求蘋果等大型科技企業投資，並已獲英偉達 50 億美元及軟銀 20 億美元資金挹注，展現強勁融資動能。雖然與蘋果的合作仍在初期討論階段，市場普遍認為蘋果未來仍以自研晶片為主，不太可能重回英特爾供應鏈。這波資金有助英特爾加速技術創新與產能擴充，強化全球半導體競爭力，消息公布後股價盤中一度飆漲 8%，收盤漲幅 6.41%，盤後續揚。
- Opendoor Technologies（OPEN.US）股價暴漲 16.24%，盤後再漲 10.3%，主因 Jane Street Group 披露持有該公司 5.9% 股份，激勵投資人信心。該股 52 周區間波動大，近期受機構增持消息帶動，市場預期公司在房地產科技領域有望加速成長，吸引更多資金進場。
- 特斯拉（TSLA.US）股價上漲 3.98%，收於 442.79 美元，盤中最高達 444.21 美元。公司宣布即將推出 Cybercab 並取得專利，展現創新無箱化生產流程，強化自動駕駛與電動車技術領先地位。市場看好特斯拉持續推動產品創新，帶動股價表現強勁。
- 阿里巴巴（BABA.US）股價飆升 8.19%，收於 176.44 美元，盤中最高達 180.16 美元。CEO 吳泳銘宣布將擴大 530 億美元 AI 基礎設施投資，於杭州開發者大會發表，激勵市場對公司未來成長動能的期待。此舉有助於鞏固阿里巴巴在雲端與人工智慧領域的競爭優勢。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 10月出遊就靠這波？連假前台股震盪加劇！這些概念股有機會領漲反彈？
- 台股主流大風吹！目前當紅族群產業是？本文焦點熱門股一次掌握
- 10月出遊就靠這波？連假前台股震盪加劇！這些概念股有機會領漲反彈？
- 2025Q4：喜迎降息利多 增加債券配置比重 看好美國成長股、日股與新興亞股，加碼新興美元債與金融債
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇