美媒：為減少海外依賴 美國擬推晶片「1:1」新政 未達標者高關稅伺候
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
據《華爾街日報》報導，美國政府正計畫推出一項重大的半導體新政策，要求晶片公司的國內產量必須與其客戶的海外進口量達到「1:1」的比例。若企業無法長期維持此生產比例，其未達標的部分將面臨關稅懲罰。
此舉旨在強化美國本土的半導體製造能力，降低對外國供應鏈的依賴。
這項計畫由美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 向半導體產業高層提出，他強調此舉對於確保「經濟安全」至關重要。白宮發言人德賽 (Kush Desai) 也發表聲明指出：「美國不能依賴外國進口來滿足我們的半導體需求，這對國家與經濟安全至關重要。」
在此之前，美國總統川普於上個月表示，其政府將對半導體進口課徵約 100% 的關稅，但在美國設廠或已承諾設廠的公司將可豁免。
根據提案的運作模式，若一家公司承諾在美國生產 100 萬顆晶片，其客戶便可以在該工廠投入營運前，繼續免關稅進口相同數量的晶片。
消息人士透露，政策可能提供一段「寬限期」，讓企業有時間調整並提升在美國的製造產能，但具體的政策細節與執行方式仍在討論中。
目前，美國政府正在進行一項貿易調查，以釐清晶片進口如何損害國家安全，預計在調查結束後將宣布新的關稅措施。
然而，這項政策將帶來嚴峻挑戰。半導體的供應鏈極其複雜，難以在短時間內修改，而提升美國本土產能也需要相當長的時間。對於像蘋果 (AAPL-US) 和戴爾 (DELL-US) 這樣大量進口內含全球各地晶片產品的公司而言，此規定將構成重大挑戰。
與此同時，台積電 (TSM-US)(2330-TW)、三星 (Samsung)、美光 (MU-US) 和格羅方德 (GlobalFoundries) 等主要晶片製造商，已在美國投入數十億美元興建新廠房，這或許能讓他們在政策變動中占據較有利的位置。
儘管消息傳出，白宮與商務部並未立即對相關報告做出回應。白宮發言人德賽也提醒，在政府正式宣布前，「任何有關我們政策制定的報導都應被視為揣測」。業界正密切關注這項可能重塑全球半導體格局的政策動向。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台積電新武器曝光！用AI設計AI晶片 拚能效提升10倍
- 驚天揭秘！德意志銀行警告：沒有輝達晶片 美國經濟早垮了
- Fed庫克敦促最高法院駁回川普解雇要求 以免擾亂市場
- 川普宣布美國10/1起對大型卡車、藥品及廚櫃課徵新關稅
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇