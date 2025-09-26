search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

美媒：為減少海外依賴 美國擬推晶片「1:1」新政 未達標者高關稅伺候

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導


據《華爾街日報》報導，美國政府正計畫推出一項重大的半導體新政策，要求晶片公司的國內產量必須與其客戶的海外進口量達到「1:1」的比例。若企業無法長期維持此生產比例，其未達標的部分將面臨關稅懲罰。

cover image of news article
美國擬推晶片「1:1」新政 未達標者高關稅伺候 (圖:shutterstock)

此舉旨在強化美國本土的半導體製造能力，降低對外國供應鏈的依賴。


這項計畫由美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 向半導體產業高層提出，他強調此舉對於確保「經濟安全」至關重要。白宮發言人德賽 (Kush Desai) 也發表聲明指出：「美國不能依賴外國進口來滿足我們的半導體需求，這對國家與經濟安全至關重要。」

在此之前，美國總統川普於上個月表示，其政府將對半導體進口課徵約 100% 的關稅，但在美國設廠或已承諾設廠的公司將可豁免。

根據提案的運作模式，若一家公司承諾在美國生產 100 萬顆晶片，其客戶便可以在該工廠投入營運前，繼續免關稅進口相同數量的晶片。

消息人士透露，政策可能提供一段「寬限期」，讓企業有時間調整並提升在美國的製造產能，但具體的政策細節與執行方式仍在討論中。

目前，美國政府正在進行一項貿易調查，以釐清晶片進口如何損害國家安全，預計在調查結束後將宣布新的關稅措施。

然而，這項政策將帶來嚴峻挑戰。半導體的供應鏈極其複雜，難以在短時間內修改，而提升美國本土產能也需要相當長的時間。對於像蘋果 (AAPL-US) 和戴爾 (DELL-US) 這樣大量進口內含全球各地晶片產品的公司而言，此規定將構成重大挑戰。

與此同時，台積電 (TSM-US)(2330-TW)、三星 (Samsung)、美光 (MU-US) 和格羅方德 (GlobalFoundries) 等主要晶片製造商，已在美國投入數十億美元興建新廠房，這或許能讓他們在政策變動中占據較有利的位置。

儘管消息傳出，白宮與商務部並未立即對相關報告做出回應。白宮發言人德賽也提醒，在政府正式宣布前，「任何有關我們政策制定的報導都應被視為揣測」。業界正密切關注這項可能重塑全球半導體格局的政策動向。

文章標籤

晶片外國依賴高關稅川普美國生產製造產能

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1300-1.52%
蘋果256.87+1.81%
戴爾科技130.92-0.89%
台積電ADR276.86-1.37%
美光科技156.83-3.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

中強短弱
台積電

51.43%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
台積電

51.43%

勝率

#營收創高股

中強短弱
台積電

51.43%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty