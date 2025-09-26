美媒：為減少海外依賴 美國擬推晶片「1:1」新政 未達標者高關稅伺候

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-26 14:03

據《華爾街日報》報導，美國政府正計畫推出一項重大的半導體新政策，要求晶片公司的國內產量必須與其客戶的海外進口量達到「1:1」的比例。若企業無法長期維持此生產比例，其未達標的部分將面臨關稅懲罰。

此舉旨在強化美國本土的半導體製造能力，降低對外國供應鏈的依賴。

這項計畫由美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 向半導體產業高層提出，他強調此舉對於確保「經濟安全」至關重要。白宮發言人德賽 (Kush Desai) 也發表聲明指出：「美國不能依賴外國進口來滿足我們的半導體需求，這對國家與經濟安全至關重要。」

在此之前，美國總統川普於上個月表示，其政府將對半導體進口課徵約 100% 的關稅，但在美國設廠或已承諾設廠的公司將可豁免。

根據提案的運作模式，若一家公司承諾在美國生產 100 萬顆晶片，其客戶便可以在該工廠投入營運前，繼續免關稅進口相同數量的晶片。

消息人士透露，政策可能提供一段「寬限期」，讓企業有時間調整並提升在美國的製造產能，但具體的政策細節與執行方式仍在討論中。

目前，美國政府正在進行一項貿易調查，以釐清晶片進口如何損害國家安全，預計在調查結束後將宣布新的關稅措施。