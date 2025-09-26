金融大鱷艾因霍恩警告：AI支出極端 恐致巨大資本損失

鉅亨網編輯林羿君 2025-09-26 16:20

知名對沖基金經理艾因霍恩 (David Einhorn) 警告，即使人工智慧 (AI) 技術本身具有變革性，但前所未有的 AI 基礎設施支出可能會摧毀大量資本。

這位 Greenlight Capital 創始人表示，蘋果、Meta 以及 OpenAI 等公司整體上投入的數兆美元過於極端，最終的報酬率卻高度不確定。雖然他預計 AI 最終將超過目前的樂觀預期，但也質疑一年投入 1 兆美元或 5000 億美元，是否能替公司帶來良好回報。

艾因霍恩說：「現在到處流傳的數字太過極端，真的很難讓人理解，很有可能，本輪周期將有巨額資本損失。」

OpenAI 執行長奧特曼日前表示，在「不太遙遠的未來」擬投入「數兆美元」用於基礎設施建設、Meta 的祖克柏也談及花費數千億美元打造數據中心；蘋果 2 月時表示計劃未來 4 年在國內投資 5000 億美元。

艾因霍恩在 AI 的長期重要性，以及資助其的短期經濟效益之間劃出了一條清晰界線。他說，許多專案將會被建立起來，但投資人可能不會看到他們所預期的回報。

由 Simplify Asset Management 在紐約證券交易所主辦的一場小組討論會上，艾因霍恩將他的批判範圍從 AI 支出擴大。他指出疲軟的就業成長和停滯不前的生產力，都是經濟衰退可能即將來臨的跡象。

他表示：「我更傾向於認為我們正邁向或已經陷入衰退。工作機會沒有增加，每週工時正在縮短，而且生產力也沒有那麼好。」