鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-26 13:10

‌



小米集團 (01810-HK) 創辦人雷軍在周四 (25 日) 小米 17 系列新機發布會後首度回應「小米 16 改名小米 17」的爭議。他表示，此次改名是為傳遞小米「敢於挑戰世界第一」的決心，小米 17 產品力實現跨代升級，多項表現已超越蘋果(AAPL-US) iPhone 17，希望藉此讓公眾「重新認識小米」。

不是學蘋果！雷軍硬氣回應改名問題：是低調宣告蛻變​ 盧偉冰補刀「新名是質變里程碑」（圖：Shutterstock）​

雷軍坦言，改名引發的輿情令他意外，因小米做手機 15 年，部分消費者仍存刻板印象。

‌



雷軍說：「過去我們完全跟隨，如今小米 17 在很多方面已超越蘋果，需要用新名字宣告蛻變。」

他並強調，標準版配置強勁，相當其他品牌 Pro 級，命名仍屬低調。

小米合夥人盧偉冰也補充，改名非簡單跟隨蘋果數字策略，而是因產品力「躍級」升級，需新命名體現質變，「七」更是小米幸運數字，像是 SU7、YU7，承載對產品的期許。

目前小米 17 在多項關鍵指標已達到或是超越蘋果 Pro 級，標誌技術與品質質變。