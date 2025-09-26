鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-26 15:40

OpenAI 宣布推出其聊天機器人 ChatGPT 的全新功能「ChatGPT Pulse」。這項功能突破了以往被動應答的模式，將 ChatGPT 轉變為一個能主動提供個人化資訊與建議的智慧助理，旨在為用戶帶來更高效、更個人化的使用體驗。

ChatGPT新功能變主動！推送專屬日報 搶當睡醒第一個打開的App。(圖:shutterstock)

ChatGPT Pulse 的核心概念源於 OpenAI 應用程式執行長 Fidji Simo 所提出的「AI 助理將是下一個前線」的願景。過去的 ChatGPT 僅在用戶提問後才提供回應，而 Pulse 則能透過學習用戶的對話記錄、手機活動（例如關聯的日曆、電子郵件等），在無需提示的情況下，主動為用戶提供「核心動態」簡報。

量身打造 智慧推送

這項功能會讓 ChatGPT 在用戶睡覺期間自動運行，並在每天早上提供一份精心整理的「主題視覺卡片」。這些卡片內容包含廣泛，從體育賽事更新、每日單字課程、到晚餐菜單建議，無所不包。其設計目的在於幫助用戶高效解決問題，而不是讓用戶沉迷於無止盡的資訊流中。

ChatGPT 個性化和生產力負責人 Christina Kaplan 在功能演示中，展示了 Pulse 如何基於她的個人行事曆、過往提問及聊天記錄，生成一份極為個人化的簡報。例如，當得知她當晚有團隊晚餐計畫後，Pulse 便貼心提供了一套從跑步到晚餐的流暢銜接方案，甚至為其規劃了跑步路線，終點正好是晚餐地點附近，並根據她的飲食習慣推薦了合適的餐廳菜餚。

在用戶隱私方面，ChatGPT Pulse 明確規定，只有在用戶主動授權後，系統才會讀取如日曆、電子郵件等應用程式的資料。此外，官方也強調，用戶對於 Pulse 功能的回饋僅用於優化其個人專屬的體驗，不會被用於優化其他用戶的體驗。

私人助理 恐變廣告推薦神器

儘管 OpenAI 執行長 Sam Altman 對此功能大加讚賞，稱其為「ChatGPT 推出以來他最喜歡的功能」，並將其視為一位稱職的私人助理，但部分網路用戶對此持保留意見。有聲音認為這項功能可能成為「廣告推薦神器」，並擔憂其數據收集的潛在用途。