川普改口稱烏克蘭可贏 部分歐洲官員憂美為卸責鋪路

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-26 04:20

‌



據《金融時報》周四 (25 日) 報導，歐洲官員擔心，美國總統川普突然轉變立場，宣稱基輔可在歐盟協助下「戰鬥並獲勝」，是美方企圖將防務責任推給歐洲的策略。

川普突然轉變烏克蘭立場，歐洲官員擊擔心這是美國推卸責任的策略。(圖:Shutterstock)

經過數月敦促烏克蘭與莫斯科談和並放棄俄占領土後，川普周二在社群媒體上突然宣布，基輔可以「在歐盟協助下戰鬥並贏回」所有領土，讓歐洲各國政府震驚。

‌



雖然川普的新立場在部分人士中受到歡迎，但多位歐洲官員認為他是在將烏克蘭防務責任推給歐洲，且設下歐洲難以達成的目標。

波蘭總理圖斯克周四公開警告，川普的「令人意外的樂觀」掩飾了「減少美國參與並將結束戰爭責任轉移至歐洲的承諾」。他在 X 平台補充：「寧要真相，不要幻想。」

關稅要求被視為不可能任務

川普也呼籲歐盟停止採購俄羅斯石油，並對中國和印度徵收關稅，但川普盟友、匈牙利總理奧班長期表示會阻擋這些措施。

「這是推責遊戲的開始，」一位官員談到川普態度的突然轉變時表示。「美國知道對中印徵收關稅對歐盟來說是不可能的。」

一位歐洲政府幕僚表示，川普「正在預留退路」，以便在必要時將責任推給歐洲。

不過，德國一位官員指出，這項轉變「戲劇性」且「整體而言是好的」，但川普「設下了很高的門檻」。

慕尼黑聯邦國防軍大學國際事務教授 Carlo Masala 表示：「川普希望避免在執政 9 個月後，這場戰爭也成為他的戰爭，而不再只是『拜登的戰爭』。」

一位歐洲官員指出川普在 Truth Social 貼文中的「祝大家好運！」結語，形同交接通知。另一位歐洲官員表示：「每個人都看出他在脫身。」

法總統正面回應 烏克蘭駁斥推責說

不過，法國總統馬克宏周二與川普在紐約會談後，對川普的聲明給予較正面的評價，稱其「非常正確」。

但歐盟領袖已認定川普不再是可靠盟友。官員表示，自本月約 20 架俄羅斯無人機飛入波蘭領空後，圖斯克也尋求北約盟友更多支持來回應此類入侵。

此外，烏克蘭第一副外長 Sergiy Kyslytsya 周三在基輔告訴《金融時報》，川普關於烏克蘭的言論「並非自發性的情緒爆發」，而是經過數周與烏克蘭、歐洲夥伴和美國官員「長期、多層面討論」的結果。