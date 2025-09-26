川普改口稱烏克蘭可贏 部分歐洲官員憂美為卸責鋪路
鉅亨網編譯王貞懿
據《金融時報》周四 (25 日) 報導，歐洲官員擔心，美國總統川普突然轉變立場，宣稱基輔可在歐盟協助下「戰鬥並獲勝」，是美方企圖將防務責任推給歐洲的策略。
經過數月敦促烏克蘭與莫斯科談和並放棄俄占領土後，川普周二在社群媒體上突然宣布，基輔可以「在歐盟協助下戰鬥並贏回」所有領土，讓歐洲各國政府震驚。
雖然川普的新立場在部分人士中受到歡迎，但多位歐洲官員認為他是在將烏克蘭防務責任推給歐洲，且設下歐洲難以達成的目標。
波蘭總理圖斯克周四公開警告，川普的「令人意外的樂觀」掩飾了「減少美國參與並將結束戰爭責任轉移至歐洲的承諾」。他在 X 平台補充：「寧要真相，不要幻想。」
關稅要求被視為不可能任務
川普也呼籲歐盟停止採購俄羅斯石油，並對中國和印度徵收關稅，但川普盟友、匈牙利總理奧班長期表示會阻擋這些措施。
「這是推責遊戲的開始，」一位官員談到川普態度的突然轉變時表示。「美國知道對中印徵收關稅對歐盟來說是不可能的。」
一位歐洲政府幕僚表示，川普「正在預留退路」，以便在必要時將責任推給歐洲。
不過，德國一位官員指出，這項轉變「戲劇性」且「整體而言是好的」，但川普「設下了很高的門檻」。
慕尼黑聯邦國防軍大學國際事務教授 Carlo Masala 表示：「川普希望避免在執政 9 個月後，這場戰爭也成為他的戰爭，而不再只是『拜登的戰爭』。」
一位歐洲官員指出川普在 Truth Social 貼文中的「祝大家好運！」結語，形同交接通知。另一位歐洲官員表示：「每個人都看出他在脫身。」
法總統正面回應 烏克蘭駁斥推責說
不過，法國總統馬克宏周二與川普在紐約會談後，對川普的聲明給予較正面的評價，稱其「非常正確」。
但歐盟領袖已認定川普不再是可靠盟友。官員表示，自本月約 20 架俄羅斯無人機飛入波蘭領空後，圖斯克也尋求北約盟友更多支持來回應此類入侵。
此外，烏克蘭第一副外長 Sergiy Kyslytsya 周三在基輔告訴《金融時報》，川普關於烏克蘭的言論「並非自發性的情緒爆發」，而是經過數周與烏克蘭、歐洲夥伴和美國官員「長期、多層面討論」的結果。
Kyslytsya 駁斥部分歐洲官員認為美國總統正在脫離烏克蘭並為他們設下不可能條件的說法。他表示川普提出了有力論點：「歐洲可以做更多，也應該做更多。」
