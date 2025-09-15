鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-15 12:00

中國電商巨頭京東集團 (09618-HK)(JD-US)再度將目光投向國際市場，目標鎖定英國零售二哥森寶利 (J Sainsbury) 旗下子公司 Argos，後者上周六 (13 日) 也發佈公告證實正跟京東就出售 Argos 潛在事宜展開洽談。

海外擴張再升級！劉強東親自出馬 京東欲吞英國第二大零售商子公司Argos（圖：Shutterstock）

Argos 作為英國第二大綜合商品零售商，擁有英國訪問量排名第三的零售網站以及逾 1100 個提貨點，但目前尚未跟京東達成最終協議，交易仍存在不確定性。

‌



專家認為，京東選擇 Argos 與其國際化佈局高度契合。Argos 具備在地化優勢，其線上線下融合的零售模式、成熟的物流網絡及品牌影響力，能為京東快速切入英國市場提供跳板，而京東在技術、供應鏈管理和電商營運方面的優勢，可協助 Argos 優化成本結構、提升營運效率，實現雙贏。

今年 618 大促期間，京東創辦人劉強東明確表達了對國際市場的重視，稱若能儘早將國內業務交給京東執行長許冉，自己將全職投入國際業務，並強調其國際商業策略為本地電商，即本地建團隊、本地採購、本地出貨，只賣​​有品牌的貨。

目前，京東在歐洲的基礎建設已基本完成，但仍需要再投入半年時間，預計明年才能開始營運。劉強東坦言，京東的商業模式發展緩慢、艱辛，需要多年打基礎才能開展業務。

從出海策略而言，劉強東認為京東與亞馬遜不同，若走相同路線，京東毫無優勢。京東初期簽約 1000 個中國品牌，致力於讓這些品牌成功，因為這些品牌是亞馬遜和當地零售商所沒有的，接下來可能還需要 5 年時間，將這些品牌逐一引入海外，進行合規、認證等工作，整櫃運輸並在當地銷售。

今年京東在海外開啟大規模投資，投入達上百億。京東產發將與瑞士合眾集團、高瓴支持的 Eza Hill 收購新加坡四處物流資產，並完成收購香港佳寶食品超市，啟動對歐洲消費電子零售龍頭 Ceconomy 的公開收購，以及斥資買下澳洲首個物流中心。

隨著國內電商市場競爭加劇、趨於飽和，出海成為京東尋找第二成長曲線、減少對單一市場依賴、建構多元收入來源的途徑，也有助於提升中國製造和中國品牌的全球競爭力。

京東的國際化佈局早有規劃，2014 年開始佈置出海業務，2019 年明確海外業務為戰略重點，2020 年劉強東提出「在海外再造一個京東」，並在同年底將國際業務整合，2022 年在荷蘭推出全通路零售品牌 Ochama，業務逐步拓展。

自 2024 年以來，京東在海外動作頻頻，升級物流計畫、新增包郵區、建置海外倉配時效圈等，今年更是激進，拓展海外市場合作與業務範圍。