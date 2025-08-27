鉅亨網編譯段智恆 2025-08-27 21:10

《路透》周三 (27 日) 援引知情人士消息報導，中國電商巨頭京東 (JD-US)(09618-HK) 的房地產投資平台京東產發 (JD Property) 計劃與瑞士合夥人集團 (Partners Group) 以及由高瓴資本支持的 EZA Hill Property 共同設立一檔新加坡房地產投資信託 (REIT)，資產規模可能超過 10 億美元，最快明年掛牌上市。

京東跨海布局！10億美元新加坡REIT計畫曝光(圖：REUTERS/TPG)

京東產發是京東旗下未上市的基礎設施投資與資產管理平台。若成功完成，這將成為新加坡房地產投資信託市場一年多來規模最大的新增參與者之一，不僅反映出投資人對該市場的信心逐步回升，也突顯中國資本在東南亞角色的日益增強。

規劃與資產組合

消息人士指出，三家公司已於本月共同以新加坡幣 3.06 億元 (約 2.39 億美元) 向騰飛房產投資信託 (CapitaLand Ascendas REIT) 購入四項物流資產，並計畫納入新 REIT 中。這些資產位於新加坡，屬於工業類不動產。三方正在敲定最終資產組合，整體規模將決定最終估值。

EZA Hill 由高瓴資本的實體資產投資部門 Rava Partners 支持，近年來積極在東南亞收購工業與物流資產。京東產發則在過去三年加速海外擴張，業務橫跨日本、印尼及阿拉伯聯合大公國等九個國家，擁有逾 50 個專案。該公司還與新加坡主權基金 GIC 及阿布達比的 Mubadala 合作，籌集人民幣數十億元資金用於物流開發。

根據消息人士，這檔 REIT 最快 10 月完成設立，具體規模仍取決於最終資產組合。不過，一旦成功掛牌，將成為新加坡市場近年最大的新上市 REIT 案例之一。

新加坡 REIT 市場回暖

新加坡 REIT 市場自 2021 年以來因利率上升與宏觀不確定性而陷入沉寂，不過近期已有復甦跡象。今年，NTT 資料中心 REIT 完成上市，為 2021 年來規模最大的 IPO，同時帶動新加坡 REIT 基準指數自 7 月底以來創下新高，顯示投資人需求逐漸回升。

京東產發、Partners Group 與 EZA Hill 計畫未來擴大該 REIT 的資產範圍，將收購範圍從新加坡延伸至東南亞其他國家，聚焦物流與工業不動產。

此外，京東產發仍在推進自身的香港 IPO 計畫。該公司已於 2023 年 3 月 30 日提出上市申請，但尚未獲得監管批准。京東與京東產發未對此置評。根據京東財報，京東產發被列為公司「新業務」板塊的一部分，與京東外送、京喜以及海外業務並列。