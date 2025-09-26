馬斯克失寵 扎克伯格、奧特曼趁機上位 進入白宮「蜜月期」
鉅亨網編譯鍾詠翔
隨著特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長馬斯克與川普政府的關係遇冷，Meta(META-US) 執行長扎克伯格和 OpenAI 執行長奧特曼迅速填補這一權力真空，通過積極示好與合作，開啟了與白宮的「蜜月期」。
據英國《金融時報》周四（25 日）報導，最新信號出現在近期一場白宮晚宴上，扎克伯格被安排在川普右側，奧特曼則坐在對面。據華盛頓和公司內部人士透露，這一精心安排的座次，象徵兩位科技領袖在與白宮建立關係上取得進展。
與此形成鮮明對比的是，馬斯克自今年 5 月以來未再訪問華盛頓。
扎克伯格和奧特曼今年已訪問白宮約六次，並公開對川普政府表示讚賞。作為回報，他們正尋求白宮支持，以在建立「人工智慧帝國」的過程中獲得更多商業機會，減少監管障礙。
這種互動已初見成效。Meta 和 OpenAI 不僅獲得建設資料中心所需的許可加速審批，還被列入美國政府認可的人工智慧供應商名單。
對投資者而言，這意味著兩家公司在獲取政府合約和應對監管方面可能獲得優勢，但這種政治結盟的穩定性仍面臨考驗。
川普政府內部許多人仍對這兩位前民主黨捐助者持懷疑態度。
更重要的是，這種「親密」關係並未讓 Meta 免於法律困境。Meta 仍面臨政府提起的反壟斷訴訟、聯邦貿易委員會（FTC）的調查，以及共和黨參議員 Josh Hawley 對其 AI 聊天機器人的審查。
此外，整個 AI 行業也未能成功推動一項暫停各州制定 AI 法規十年的提案。
一位接近川普政府的人士直言：「我不認為他們有特定意識形態」，並預測如果加州州長 Gavin Newsom 成為下任總統，這些人同樣會向新總統示好。這暗示當前聯盟的脆弱性，其基礎是純粹商業實用主義，而非堅定政治信仰。
延伸閱讀
- 科技巨頭對AI有多狂熱？扎克伯格：寧願浪費幾千億 也不願錯過！
- AI基建狂魔誕生！OpenAI砸1兆美元擴大算力 德州草原崛起全球最大AI超算中心
- 2025Q4：喜迎降息利多 增加債券配置比重 看好美國成長股、日股與新興亞股，加碼新興美元債與金融債
- 2025Q4台股展望：台股基本面穩健，AI仍是關鍵驅動力
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇