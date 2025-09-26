鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-26 05:00

‌



馬斯克失寵，扎克伯格、奧特曼趁機上位，進入白宮「蜜月期」。（圖：Shutterstock）

據英國《金融時報》周四（25 日）報導，最新信號出現在近期一場白宮晚宴上，扎克伯格被安排在川普右側，奧特曼則坐在對面。據華盛頓和公司內部人士透露，這一精心安排的座次，象徵兩位科技領袖在與白宮建立關係上取得進展。

‌



與此形成鮮明對比的是，馬斯克自今年 5 月以來未再訪問華盛頓。

扎克伯格和奧特曼今年已訪問白宮約六次，並公開對川普政府表示讚賞。作為回報，他們正尋求白宮支持，以在建立「人工智慧帝國」的過程中獲得更多商業機會，減少監管障礙。

這種互動已初見成效。Meta 和 OpenAI 不僅獲得建設資料中心所需的許可加速審批，還被列入美國政府認可的人工智慧供應商名單。

對投資者而言，這意味著兩家公司在獲取政府合約和應對監管方面可能獲得優勢，但這種政治結盟的穩定性仍面臨考驗。

川普政府內部許多人仍對這兩位前民主黨捐助者持懷疑態度。

更重要的是，這種「親密」關係並未讓 Meta 免於法律困境。Meta 仍面臨政府提起的反壟斷訴訟、聯邦貿易委員會（FTC）的調查，以及共和黨參議員 Josh Hawley 對其 AI 聊天機器人的審查。

此外，整個 AI 行業也未能成功推動一項暫停各州制定 AI 法規十年的提案。