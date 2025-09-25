高通攜Google推Android for PC 力抗Windows陣營
高通 (QCOM-US) 今 (25) 日除宣布推出新一代手機旗艦晶片，也再度推出 PC 產品 Snapdragon X2 Elite Extreme 和 Snapdragon X2 Elite，同樣採用台積電 3 奈米製程，預計搭載 Snapdragon X2 Elite 的裝置將於明年上半年上市，持續強化 Arm PC 的布局；Google 也在此次會中透露期望將 Android 系統帶入 PC 領域，並將 Gemini 與 ChromeOS 整合成單一平台。
高通過去布局 Arm PC 領域多年，卻一直未能成功突破 x86 架構在 PC 領域的優勢，不過，高通已先在去年攜手微軟 (MSFT-US) 推出 Snapdragon X Elite，透過在 Arm 架構的晶片上運行 Windows 系統上，搶佔 Windows on Arm 的商機，今年更進一步推出新款 PC 晶片，並與 Google 合作 Android For PC，成為新世代 PC 的選擇。
高通指出，Snapdragon X2 Elite Extreme 專為超頂級 PC 打造，能處理代理式 AI 體驗、運算密集型數據分析、專業媒體剪輯與科學研究。無論在插電使用或行動中，追求極致效能的使用者、經驗豐富的創作者及專業製片人，皆能在輕薄的 PC 上執行複雜且專業級的工作負載。
Snapdragon X2 Elite Extreme 採用同級最佳的第三代高通 Oryon CPU，Snapdragon X2 Elite Extreme 在 Windows PC 上可提供最快且最具功耗效率的效能：在相同功耗下，CPU 效能比競爭對手快 75%。
全新的高通 Adreno GPU 架構相較前一代，在每瓦效能與功耗效率方面都提升 2.3 倍。高通 Hexagon NPU 是全球最快的筆電 NPU，具備 80 TOPS AI 運算能力，可在 Copilot+ PC 中實現 AI 協同體驗。
Snapdragon X2 Elite 為頂級 PC 的生產力、創造力或娛樂等資源密集的工作負載，提供強大且高效的多工處理能力。此平台在相同功耗下，效能比前一代提升高達 31%，而所需的功耗則降低高達 43%。
高通資深副總裁暨運算與遊戲部門總經理 Kedar Kondap 表示，Snapdragon X2 Elite 強化公司在 PC 產業的領先地位，透過在效能、AI 運算與電池續航力上實現里程碑式的躍進，為消費者打造應享有的卓越體驗。我們將持續突破技術創新的界限，推出樹立全新產業標準的突破性產品，並重新定義 PC 的無限可能。
