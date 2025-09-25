鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-25 13:23

‌



高通 (QCOM-US) 今 (25) 日除宣布推出新一代手機旗艦晶片，也再度推出 PC 產品 Snapdragon X2 Elite Extreme 和 Snapdragon X2 Elite，同樣採用台積電 3 奈米製程，預計搭載 Snapdragon X2 Elite 的裝置將於明年上半年上市，持續強化 Arm PC 的布局；Google 也在此次會中透露期望將 Android 系統帶入 PC 領域，並將 Gemini 與 ChromeOS 整合成單一平台。

高通攜Google推Android for PC 力抗Windows陣營。(擷取自官網)

高通過去布局 Arm PC 領域多年，卻一直未能成功突破 x86 架構在 PC 領域的優勢，不過，高通已先在去年攜手微軟 (MSFT-US) 推出 Snapdragon X Elite，透過在 Arm 架構的晶片上運行 Windows 系統上，搶佔 Windows on Arm 的商機，今年更進一步推出新款 PC 晶片，並與 Google 合作 Android For PC，成為新世代 PC 的選擇。

‌



高通指出，Snapdragon X2 Elite Extreme 專為超頂級 PC 打造，能處理代理式 AI 體驗、運算密集型數據分析、專業媒體剪輯與科學研究。無論在插電使用或行動中，追求極致效能的使用者、經驗豐富的創作者及專業製片人，皆能在輕薄的 PC 上執行複雜且專業級的工作負載。

Snapdragon X2 Elite Extreme 採用同級最佳的第三代高通 Oryon CPU，Snapdragon X2 Elite Extreme 在 Windows PC 上可提供最快且最具功耗效率的效能：在相同功耗下，CPU 效能比競爭對手快 75%。

全新的高通 Adreno GPU 架構相較前一代，在每瓦效能與功耗效率方面都提升 2.3 倍。高通 Hexagon NPU 是全球最快的筆電 NPU，具備 80 TOPS AI 運算能力，可在 Copilot+ PC 中實現 AI 協同體驗。

Snapdragon X2 Elite 為頂級 PC 的生產力、創造力或娛樂等資源密集的工作負載，提供強大且高效的多工處理能力。此平台在相同功耗下，效能比前一代提升高達 31%，而所需的功耗則降低高達 43%。