2025-09-25

美國總統川普預計周四 (25 日) 在白宮會見巴基斯坦總理謝里夫，這是兩國關係改善的最新跡象。謝里夫目前正在美國參加聯合國大會。

兩國關係改善 川普將在白宮會見巴基斯坦總理。(圖:shutterstok)

這是川普自謝里夫去年上任巴基斯坦總理以來，首次在白宮接待他。此次會面也發生在美巴關係在經歷多年緊張之後，近幾個月逐漸緩和之際。

2018 年，美國從阿富汗撤軍後，停止了對巴基斯坦的軍事援助。此後，由於華盛頓的無人機襲擊計畫以及美國與其主要對手印度關係日益密切，兩國關係進一步惡化。

然而，在川普的第二任期內，兩國關係逐漸緊密。巴基斯坦陸軍參謀長阿西姆 · 穆尼爾被普遍認為是該國最有權力的領導人，自 6 月以來已兩度訪問美國，其中包括川普在白宮為他舉辦的私人午餐會。巴基斯坦軍方在外交政策、國內政治和經濟等關鍵事務上擁有最終決定權。

巴基斯坦領導人曾多次讚揚川普在今年 5 月印巴衝突期間的作為，稱讚他促成了停火協議。然而，印度官員否認川普的調解結束了這場衝突。隨後，伊斯蘭堡宣布提名川普為諾貝爾和平獎候選人。

此外，兩國也正在進行貿易協議的談判，其中包括華盛頓的投資承諾。伊斯蘭堡已經為其對美出口爭取到 19% 的關稅，這比南亞其他國家低得多，也遠低於印度 50% 的關稅。