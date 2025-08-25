鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-25 11:00

巴基斯坦副總理兼外長 Muhammad Ishaq Dar 上周六 (23 日) 對孟加拉國展開歷史性訪問，為重啟兩國關係邁出關鍵一步。這是 13 年來巴基斯坦外長首次訪孟，也是 2012 年以來訪孟的最高級別官員，此行程最初因 5 月初印度跟巴基斯坦軍事衝突而延後。

13年僵局打破！巴基斯坦外長罕見出訪孟加拉 印度憂南亞老大地位不保（圖：Shutterstock）

訪問期間，Dar 與孟加拉各政黨及臨時政府高層舉行系列會談。雙方官員周日 (24 日) 簽署六項合作協議，涵蓋外交和公務護照持有者互免簽證、貿易聯合工作小組諒解備忘錄等，涉及經貿、外交官培訓、學術交流、媒體合作和文化交流等領域，標誌著兩國相關合作進一步制度化。

巴基斯坦將此訪視為兩國關係重要里程碑，Dar 強調兩國人民懷有兄弟情誼，關係植根於共同傳統，表達與孟加拉建立合作前瞻性關係的強烈意願。孟加拉臨時政府首席顧問 Muhammad Yunus 等參與會談，雙方回顧雙邊關係各層面，討論地區與國際議題，並承諾加強貿易與投資。

目前巴、孟兩國年貿易額不到 10 億美元，孟加拉尋求在南亞自由貿易區下進入巴基斯坦多個領域市場，巴基斯坦則談及向孟加拉出口能源。

Dar 此訪備受關注，不僅因訪問級別高，也因孟加拉逾十年未接待巴基斯坦外長。

1971 年印巴分治後，東巴基斯坦 (現孟加拉) 與西巴基斯坦 (現為巴基斯坦) 矛盾激化，東巴宣布獨立並成立孟加拉人民共和國，期間巴基斯坦軍方被指控犯下大規模暴行。

儘管去年 8 月孟加拉政權更迭後兩國關係有所緩和，海上和政府間貿易逐步開展，但 1971 年事件相關問題仍是巴孟兩國關係修復的障礙。

周日會談中，孟加拉提出包括道歉、資產索賠和滯留公民問題等，雙方闡述立場，但解決這些問題尚需時日。

印度則高度關注 Dar 此次訪問。近年來，孟加拉與印度關係惡化，自去年孟國總理 Sheikh Hasina 被推翻後，孟加拉與印度關係緊張，卻為跟巴基斯坦對話打開大門。

印度媒體認為，孟加拉與印度主要對手巴基斯坦加強合作，恐削弱印度地區影響力，甚至重塑南亞地緣政治和經濟秩序。