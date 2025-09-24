川普政府擬入股加拿大鋰礦商 Lithium Americas股價早盤飆漲近95%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-24 23:29

‌



根據《CNBC》周三 (24 日) 報導，由於川普政府正尋求入股加拿大礦業公司 Lithium Americas（LAC-US），該公司股價早盤飆升近 95％。

在傳出川普政府尋求入股後，Lithium Americas股價大幅上揚。(圖:Reuters/TPG)

一名白宮官員向《CNBC》透露，這項入股提議是在 Lithium Americas 為其 Thacker Pass 礦場與美國能源部重新協商 22 億美元貸款時提出的。而《路透》是第一家報導此股權提議的媒體。

‌



截稿前，該股上漲 94.8%，暫報 8.22 美元。

這是白宮為掌控對美國利益至關重要的礦產供應鏈所採取的最新行動，也是首次向一家加拿大公司提出入股提議。

Lithium Americas 在多倫多證券交易所及紐約證券交易所（NYSE）均有掛牌交易，但其註冊地和總部均在加拿大。

位於內華達州北部的 Thacker Pass 礦場，預計將成為北美最大的鋰礦來源之一，第一階段項目預計於 2027 年底開始營運。該項目是 Lithium Americas 與通用汽車 (GM-US) 的合資企業。

Lithium Americas 持有 62% 的股份並負責營運礦場，而通用汽車則持有 38% 的股份，並已同意在礦場開始營運後，購買其產出的產品。鋰是電動車電池的關鍵材料。

該名白宮官員表示，Lithium Americas 業和通用汽車之所以需要重新協商 Thacker Pass 貸款的條款，是因為它們未能滿足首次撥款的條件。該官員說，在與能源部進行協商時，他們請求將部分貸款償還期延後至未來幾年。

該官員表示：「如果我們要將部分還款期延後至未來的幾年，那麼政府希望獲得一小部分股權，以創造一個現金緩衝，並代表納稅人消除一些風險。」

目前交易尚未最終敲定，但川普政府支持該項目，且協商進展良好。由於該公司的司法管轄權，這項投資也可能需要獲得加拿大的批准。