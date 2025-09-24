15家大型美企來台採購！台美攜手鏈結AI、5G與智慧製造商機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-24 20:15

2025 年「全球商機鏈結總動員－美國場」昨（23）日於台北國際會議中心登場，由經濟部與外貿協會攜手美國在台協會（AIT）及美國州政府辦事處協會（ASOA）共同主辦，聚焦 5G、物聯網、AI、資通訊、汽車零配件及次世代通訊等領域，鏈結台美供應鏈，協助台灣企業掌握美國市場趨勢與合作機會。

15家大型美企來台採購、州政府親自站台！台美攜手鏈結AI、5G與智慧製造商機。（鉅亨網資料照）

經濟部國際貿易署署長劉威亷致詞指出，政府將持續推動「立足台灣、布局全球」政策，強化供應鏈韌性，並積極布局矽光子、量子運算與 AI 機器人等先進科技。美國在相關領域具備深厚基礎，台美合作可催生更具競爭力的夥伴關係。

AIT 代理處長梁凱雯表示，台美經貿關係緊密，台灣雖僅 2,300 萬人口，與美國的貿易額已超越美印雙邊貿易，台灣更是美國第七大貿易夥伴。台灣對美投資創新高，連續七年派出全球最大代表團參加 SelectUSA 高峰會，展現企業深耕美國市場的決心。

梁凱雯也提到，美企如 Micron、Qualcomm、NVIDIA 持續擴大在台布局，雙方在半導體、AI 及次世代技術的互補性與合作潛力巨大，展現共同推動創新與供應鏈韌性的願景。

活動邀請美國夏威夷、內華達、北達科他、肯塔基及密蘇里等州政府代表親自出席，介紹各州投資環境與商機，並設置 ASOA 協助的投資諮詢攤位，促進現場交流。

今年更有 15 家美國大型買主來台採購，包括營收逾 10 億美元的 HUMAX Digital，鎖定次世代寬頻與智慧家庭應用；年營收逾 20 億美元的車用電子大廠 Littelfuse（視訊參加），尋求台灣零組件合作；以及專注智慧物流與醫療的 Telamon Corporation 等，為台灣業者創造進軍美國的良機。