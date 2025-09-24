樺加沙颱風重創花蓮 南山人壽啟動關懷慰問措施
鉅亨網記者陳于晴 台北
受到颱風樺加沙外圍環流影響，花東地區降下豪大雨，導致馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重溢流，重創花蓮。南山人壽第一時間啟動關懷措施，包括提供不幸身故、受傷的保戶及非保戶慰問金，並整合企業資源，派員前往關心受災保戶及家屬。同時，對於眾多撤離家園暫時安身在安置中心的受災民眾，南山人壽慈善基金會也與縣政府、鄉公所、合作醫院、在地社福團體合作，提供受災戶緊急關懷物資，善盡企業之力，共渡難關。
此外，因應颱風帶來的衝擊及災害，南山人壽日前已迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括：1.「免收保單借款利息」、2.「免收房屋貸款利息」、3.「緩繳保費」、4.「快速理賠」5.「住院關懷預付保險金」等。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心 (免付費客服專線 0800-020-060) 申請即可。
南山人壽第一時間啟動關懷措施，包括提供不幸身故、受傷的保戶及非保戶慰問金。不幸身故保戶每人 10 萬元；不幸身故非保戶每人 5 萬元。加護病房保戶每人 6 萬元；加護病房非保戶每人 3 萬元。一般病房保戶每人 2 萬元；一般病房非保戶每人 1 萬元。
南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」之住戶，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。同時，保戶若因災情發生任何財損情況，皆可撥打南山產物 24 小時道路救援 / 理賠服務專線 (0800-005-678)，將有專人盡快提供協助。
南山人壽關懷服務措施一覽表
|項目
|說明
|不幸身故、受傷慰問金
|
不幸身故每人 10 萬元 (保戶)；不幸身故每人 5 萬元 (非保戶)
加護病房每人 6 萬元 (保戶)；加護病房每人 3 萬元 (非保戶)
一般病房每人 2 萬元 (保戶)；一般病房每人 1 萬元 (非保戶)
|保單借款紓困
|於災害發生日前已辦理保單借款之受災戶，於災害發生日起一年內，可申請展延借款本息六個月，展延期間免收保單借款利息。
|房屋貸款紓困
|
於災害發生日前已完成辦理房屋貸款且符合行政院公告為災區所在地之受災戶，於災害發生日起一年內，可依「金融機構辦理受災居民債務展延利息補貼辦法」申請展延房屋貸款本息，展延期間免收房屋貸款利息。依貸款類型及毀損情形，可申請房貸展延，展延期間如下：
1. 展延一年：以災區之房屋為擔保之其他貸款及其他擔保貸款。
2. 展延二年：
(1) 災區自用住宅購屋貸款之房屋因災害部分毀損未致不堪使用者。
(2) 災區非自用住宅購屋貸款之房屋因災害毀損致不堪使用，或部分毀損未致不堪使用者。
3. 展延五年：災區自用住宅購屋貸款之房屋因災害毀損致不堪使用者。
|緩繳保費
|
受災戶續期保費之應繳日於災害發生日起三個月內者，繳費期限可申請延長三個月。
|理賠服務
|
1. 快速理賠：透過南山人壽「保戶園地」/「南山人壽 APP」/ 電話 / 傳真 / Email 申請理賠，正本文件後補即可，保戶可多利用南山人壽「保戶園地」及智慧型手機「南山人壽 APP」，線上申請理賠並上傳文件。或致電客服中心 (免付費客服專線 0800-020-060)、傳真 (傳真號碼 02-2650-2251)、Email (NS-Service@nanshan.com.tw) 提出理賠申請，受理後將快速審核 / 給付保險金。
(https://www.nanshanlife.com.tw/nanshanlife/service-claim-insurance-deduction-fees)
4. 提供「保險理賠醫起通」服務：只要保戶在三軍總醫院、台大醫院、振興醫院、國軍花蓮總醫院、國泰綜合醫院 (總院)、新光吳火獅紀念醫院、臺北市立萬芳醫院、臺北市立聯合醫院 (10 個院區)、臺北榮民總醫院 (總院 / 桃園 / 新竹 / 玉里 / 員山 / 鳳林 / 蘇澳 / 臺東分院)、雙和醫院、宏其婦幼醫院、聯新國際醫院、竹山秀傳醫院、秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院、員榮醫院、臺中榮民總醫院 (總院 / 埔里 / 嘉義 / 灣橋分院)、台南市立醫院、屏東榮民總醫院 (總院 / 龍泉分院)、高雄市立岡山醫院、高雄市立聯合醫院、高雄榮民總醫院 (總院 / 臺南分院)、國軍左營總醫院 (總院 / 岡山分院)、國軍高雄總醫院 (總院 / 屏東分院) 就診，均可以填寫授權書同意本公司至就診醫院取得保戶相關就診資料，並憑以審核理賠外，更可將理賠申請資料轉送給其他保險公司辦理，讓理賠更方便。
(https://www.nanshanlife.com.tw/nanshanlife/service-claim-online-hospital-alliance-chain)
|旅平險服務
|因災害致旅行行程延誤或取消，受影響之保戶可於事後提出申請辦理保險期間之變更。
|免費補發保單
|如受災戶的保單破損或遺失申請補發，一律免收補發工本費。
|保全服務
|
可利用南山人壽「保戶園地」及智慧型手機「南山人壽 APP」，24 小時線上申辦保單服務。
|客戶服務單一窗口
|保戶可透過免付費專線 0800-020-060 諮詢。
註 1：上述服務適用對象－南山保戶 / 房貸戶且檢具受災地區相關政府機構受災證明。
註 2：「水災災害救助種類及標準」：
一、 住屋因水災淹水達 50 公分以上，保戶僅須檢附理賠申請書並提供照片 (附量尺比對) 或相關證明等，將依保單約定之標的物所在各地區賠償限額予以賠付。
二、 淹水未達 50 公分但有實際損失，請保留相關損失財物照片並詳列損失清單，將依保單約定賠償限額內依實際損失金額賠付。
- 卡位降息機會財，行家會這樣買…
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇