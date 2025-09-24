樺加沙颱風重創花蓮 南山人壽啟動關懷慰問措施

於災害發生日前已完成辦理房屋貸款且符合行政院公告為災區所在地之受災戶，於災害發生日起一年內，可依「金融機構辦理受災居民債務展延利息補貼辦法」申請展延房屋貸款本息，展延期間免收房屋貸款利息。依貸款類型及毀損情形，可申請房貸展延，展延期間如下：

1. 展延一年：以災區之房屋為擔保之其他貸款及其他擔保貸款。

2. 展延二年：

(1) 災區自用住宅購屋貸款之房屋因災害部分毀損未致不堪使用者。

(2) 災區非自用住宅購屋貸款之房屋因災害毀損致不堪使用，或部分毀損未致不堪使用者。

3. 展延五年：災區自用住宅購屋貸款之房屋因災害毀損致不堪使用者。