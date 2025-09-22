鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-22 12:34

交通部中央氣象署已發布樺加沙颱風的陸上颱風警報，金管會已責成壽險公會及產險公會轉知各保險公司應做好各營業場所防颱準備，並主動瞭解保戶災損情形，依保險契約約定儘速辦理理賠。國內各大保險業者也在第一時間啟動關懷保戶機制，包含快速理賠、保費緩繳等服務。

樺加沙颱風襲台！金管會籲加強保戶關懷 產、壽險推快速理賠等服務。（鉅亨網資料照）

金管會提醒，民眾除注意自身安全及做好防颱準備外，亦應審視投保之保單是否已就颱風或洪水所致損失提供適足保障，例如「住宅火災及地震基本保險」的「住宅颱風及洪水災害補償保險」僅提供基本保障，建議民眾可視自身需求，額外加保颱風洪水附加條款以提高保障。

另外，汽車車體損失保險，不論是甲式、乙式或丙式，其承保範圍並未包含颱風或洪水所造成之損失，建議可加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」以獲得完整保障。

金管會表示，民眾如有因颱風致生災損情況，可於事故發生後，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠；民眾如對於理賠事項仍有疑義，可多加利用各保險公司及兩公會的免付費服務專線或官網。

國泰人壽已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務；國泰產險啟動關懷措施，提醒保戶提早做好防颱準備及防災措施，密切注意政府公告，留意氣象狀況，並對人身財產安全保持警覺。

富邦人壽於第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲。

南山人壽迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括：1.「免收保單借款利息」、2.「免收房屋貸款利息」、3.「緩繳保費」、4.「快速理賠」5.「住院關懷預付保險金」等。南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」住戶，將有專人協助啟動快速理賠服務。

凱基人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要之協助，第一時間迅速推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等五大保戶關懷服務。

台灣人壽與中國信託產險已成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠。台壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金」、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」；中國信託產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

全球人壽針對樺加沙颱風受災保戶於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供受災保戶 4 大關懷服務措施，包括「續期保費緩繳 3 個月」、「保單借款利息緩繳 6 個月」、「申請補發保單免收工本費」及「快速理賠」等 4 大服務。

保誠人壽提醒民眾應嚴加防範強風豪雨，做好防颱準備，同時貼心提供多元管道，讓服務不中斷，客服專線 0809-0809-68 將於指定時段由專人接聽，民眾亦可藉由「保戶 e 點通」以及智能客服「保寶」，因應個人需求及使用習慣，取得即時、便利的服務。