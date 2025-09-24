鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-24 15:41

‌



台灣飼養寵物人口持續攀升，對家庭而言，毛孩不只是陪伴，更像家人一樣，但因寵物無健保，萬一受傷或生病，動輒上萬元的醫療開銷往往成為飼主負擔。富邦產險建議，飼主在保險規劃時，可先以重大醫療支出為優先考量，以富邦產險「寵愛寶貝」尊榮方案為例，最高 10.6 萬元醫療保障，並整合侵權責任、協尋廣告、住宿及喪葬等全方位服務，滿足飼主對寵物醫療與生活照護的多元需求。

產險業搶攻毛孩經濟！富邦產升級「寵愛寶貝」專案 最高醫療保障10.6萬元。(圖/富邦產提供)

富邦產險表示，「寵愛寶貝」尊榮方案將醫療保障大幅提升至最高 10.6 萬元，針對單次住院提供高達 2 萬元，保期內最高 4 萬元的理賠額度，單次手術更提供高達 3 萬元，保期內最高 6 萬元的理賠額度，有效分擔飼主面對重大醫療支出的壓力。此外，更享有最高達 150 萬元侵權責任、最高達 1 萬元寵物宿費用、保期內最高 5000 元之協尋廣告與喪葬等全方位保障。

富邦產險同步強化數位服務便利性，飼主於投保時不需額外替寵物體檢，只要輸入身分證字號及生日，系統即可自動連結行政院農業部登記的寵物晶片號碼，快速帶出寵物相關資料，省去繁瑣填寫步驟，亦透過與指定獸醫院串聯，飼主申請理賠時無需提供紙本醫療單據，即可快速完成理賠申請，讓飼主面對寵物突發醫療的保障更即時、更安心。

除了富邦產險之外，市場上亦有多家產險業者積極推出寵物保險產品。例如國泰產險所提供的寵物險方案，即強調「每日 8 元起」即可享有門診、住院、手術保障，且理賠不設指定獸醫院限制，覆蓋範圍包括侵權責任、喪葬及協尋等項目。

而旺旺友聯產險的「寵物全能綜合保險」在其承保條款中，就將醫療、侵權責任、協尋廣告、寄宿費用與喪葬保障等融合為一體，雖然其醫療給付通常僅在指定獸醫院適用，仍為市場上較完整的整合型商品之一。隨著產險業者參與度提升，顯示寵物險在台灣正逐步從小眾商品走向主流選擇，飼主在選擇保險方案時享有更多優惠與保障。