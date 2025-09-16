鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-16 12:07

數位投保服務再進化！富邦產險推出結合 AI 人臉辨識的創新服務「FacePass 極速保」，成為保險業首家獲主管機關核准試辦「數位身分驗證簽署要保書」的業者，保戶只需透過專屬連結完成身分註冊，即可透過行動裝置刷臉完成數位身分驗證與線上簽署要保書，實現「隨時隨地、3 分鐘快速投保」的全新體驗。

保險業首家！富邦產開創AI刷臉投保3分鐘完成 6類商品試辦。(圖/富邦產險提供)

富邦產險表示，「FacePass 極速保」服務讓傳統臨櫃紙本簽署進化為無紙化的數位體驗，開創無紙化簽署的產業標準化先例，本次試辦商品涵蓋汽機車險、住宅火險、地震基本保險、家庭綜合保險、旅行綜合險與健康傷害險，服務範圍廣泛。

此外，服務不限於本國籍人士，外籍人士持居留證也可申辦投保，體現普惠金融與公平待客的核心精神。

在推動服務數位轉型的同時，富邦產險高度重視客戶資料安全，客戶驗證簽署過程全程錄音錄影，並導入最高規格控管標準，嚴謹遵守 ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701 與 BS10012 等國際資安規範，資料傳輸與儲存均採端對端加密，確保用戶操作在最高資安標準下進行，強化市場對數位金融的信任基礎。