鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-15 11:13

富邦產險持續深耕數位轉型，今年 8 月再獲金管會核准試辦異業合作，與全台最大智慧停車平台 USPACE 攜手推出全新「汽車停車保障保險」試辦案，首度引進「停多久、保多久」的彈性計費模式，車主可依停車時段獲得即時專屬保障，開啟保險業與停車共享平台產業首宗跨界合作，預計將於明年第一季在 USPACE App 正式推出。

金管會核准試辦 富邦產險攜USPACE打造業界首宗「即時計費保險」。(圖/富邦產險提供)

2024 年開始，富邦產險率產險業之先陸續與台灣大哥大、星宇航空、momo 購物網等異業平台合作推出「一站式投保」服務，本次所推出的「汽車停車保障保險」，更是與在台灣佈建逾 1.6 萬個智慧車位、擁有將近 100 萬名車主會員的 USPACE 合作。

富邦產險指出，保障內容涵蓋停車期間可能發生的車體碰撞及隨車物品竊盜等多項風險，協助車主即時分擔停車過程中的潛在意外，投保流程更將引入嵌入式保險機制，USPACE 會員只需要在 App 完成一次性授權及身份驗證，後續即可自動於停車期間獲得保障，且保險費與停車費合併收費，車輛駛出停車場時可於 App 完成結帳，保障與支付同步進行，打造即停、即保、即付的便利服務體驗。

富邦產險目前正積極與 USPACE 合作建置保險系統，預計將於明年第一季在 USPACE App 正式推出，期望提供用戶創新無縫的停車保險體驗。