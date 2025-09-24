【ETF介紹】美國推動加密資產監管，00909國泰數位支付ETF能抓住鏈上經濟商機嗎？
一、監管轉向：加密貨幣迎來「突破年」：
2025 年被市場視為加密資產的「轉折點」。川普簽署《加密資產儲備法案》、參議院通過《GENIUS 法案》（俗稱天才法案），再加上德州允許州政府持有加密資產作為儲備，都顯示美國對數位資產的態度正在轉向。過去曖昧不明的監管框架逐漸成形，意味著傳統金融與加密世界的融合腳步正在加快。隨著遊戲規則明朗化，市場信心也有望同步提升。
二、00909 切入鏈上經濟：不碰幣價也能參與
若投資人不想直接承受高波動的幣價風險，但又看好加密生態系的成長，那麼 00909 國泰數位支付服務 ETF 成為間接參與的管道。00909 追蹤的是 Solactive 全球數位支付服務指數，持股橫跨加密支付、數位金融與挖礦相關公司，等於是站在「區塊鏈支付基礎建設」的一環，而不是單純押注幣價漲跌。
三、成分股亮點與績效表現還有更多？
00909 前十大成分股包括以綠能挖礦聞名的 IRIS Energy、金融版圖龐大的 SBI Holdings，以及因創新交易模式受到矚目的 Robinhood。從短期來看，近三月漲幅達 33.66%，領先同類 ETF；長期三年累積報酬率更高達 126.97%。然而，除了亮眼數據，這檔 ETF 背後還有哪些隱藏的優勢與風險值得注意？… 立即前往豐雲學堂看更多
