【ETF介紹】美國推動加密資產監管，00909國泰數位支付ETF能抓住鏈上經濟商機嗎？

若投資人不想直接承受高波動的幣價風險，但又看好加密生態系的成長，那麼 00909 國泰數位支付服務 ETF 成為間接參與的管道。00909 追蹤的是 Solactive 全球數位支付服務指數，持股橫跨加密支付、數位金融與挖礦相關公司，等於是站在「區塊鏈支付基礎建設」的一環，而不是單純押注幣價漲跌。