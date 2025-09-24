鉅亨網編輯林羿君 2025-09-24 16:00

‌



美供應鏈卡脖子 中國商飛大砍C919交付目標近七成。(圖:shutterstock)

消息人士表示，該公司目前計畫今年交付約 25 架 C919 單走道客機，遠低於先前預期的 75 架。據稱，中國商飛的供應鏈幾乎所有關鍵環節都出現瓶頸，阻礙其穩定生產飛機的能力。

‌



C919 的目標是與空中巴士 A320neo 和波音 737 Max 競爭。但迄今為止，它尚未獲得美國聯邦航空管理局（FAA）或歐洲監管機構等中國境外監​​管機構的適航認證，凸顯了中國商飛製造願景遭遇的挫折。

中國商飛今年面臨諸多挑戰，包括美國在 7 月暫停發放出口許可證，導致奇異航空 (Aerospace) 製造的關鍵發動機零件一度暫停出口。中國商飛高度依賴美國供應商，其重要的航空電子設備、飛控系統和發動機都來自美國公司，包括漢威聯合國際（Honeywell International）、奇異航空以及和派克漢尼汾（Parker-Hannifin Corp.）。

有跡象顯示，這些供應鏈問題可能讓中國商飛措手不及。知情人士透露，該公司今年稍早曾將交付目標從原定的 50 架增加到 75 架，當時樂觀地認為訂單將來自更遠的地區，例如中東或越南的航空公司。

總部位於上海的中國商飛今年至今僅交付了 5 架 C919 客機，接收方分別是中國東方航空、中國南方航空和中國國際航空，另外一架交付給其內部負責包機業務的子公司。中國「三大航空」原本預計在 2025 年總共能接收約 32 架 C919 客機。

雖然中國國內航空公司對 C919 客機（一種 158 至 192 座的飛機）的採購承諾十分踴躍，但儘管中國商飛已加緊努力，卻仍未能在南亞和東南亞找到買家。