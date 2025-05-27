法越友好！馬克宏首訪越南 一落地就拿下空巴75億美元大單

鉅亨網新聞中心 2025-05-27 10:27

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法國總統馬克宏的東南亞之行，第一站來到越南就取得豐碩成果，26 日與越南政府簽署多項協議，並促成越捷航空下單 20 架空中巴士飛機，具有加強歐洲與越南經貿關係的特殊意義。

空中巴士 26 日表示，已與越捷航空敲定採購 20 架 A330-900neo 型廣體客機的訂單，加上先前訂購的 20 架，A330-900neo 採購數量將達 40 架規模。根據 A330-900neo 空巴官方牌價約 3.74 億美元估算，這筆新訂單價值達 75 億美元。

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越捷航空表示，希望藉由引進 A330-900neo 布局，為未來十年擴張營運版圖奠定基礎，除了積極加密亞太地區航網，瞄準歐洲遠程航線也正在研議中。

雙方並未提及訂單總額和確切的交機時程。

另一方面，這是馬克宏首次正式訪問越南，也是近十年來法國總統首次正式訪問越南。此前，美國總統川普威脅將從 6 月起對歐盟商品徵收 50% 的關稅，這加劇了與歐盟的緊張關係。

馬克宏 25 日晚抵達越南首都河內後，26 日與越南國家主席梁強會面，並跟越共總書記蘇林共進午餐。

越南正面對美國 46％對等關稅威脅，又跟中國在南中國海發生領土糾紛，因此對馬克宏到訪給足面子，讓企業加強對法國採購，並簽署 14 項採購協議，預計 27 日還有更多協議對外公布。

路透社披露，文件清單顯示，簽署的協議涵蓋飛機採購、核能合作、鐵路、空中巴士地球觀測衛星和賽諾菲疫苗。

越南送大禮換來馬克宏重申法國支持南中國海的航行自由，並強調與越南的夥伴關係涵蓋強化國防合作，雙方在國防與太空等領域會有幾項重大合作計劃。

越南是馬克宏東南亞之行的第一站，此行還包括印尼和新加坡。他將於 27 日訪問河內的一所大學，然後飛往印尼首都雅加達。