路透：美國政府通知奇異航太 可重啟向中國商飛供應噴射引擎

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-04 09:20

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據《路透》報導，一名消息人士透露，美國政府周四（3 日）向奇異航太（GE Aerospace）表示，可重啟向中國商飛公司供應噴射引擎，成為美中貿易緊張局勢緩和的最新跡象。

美國政府周四向奇異航太表示，可重啟向中國商飛公司供應噴射引擎。（圖：Shutterstock）

另一名知情人士說，至少還有另外一家航空航天公司在中國的執照暫停狀態也在周四被解除，但該消息人士拒絕透露是哪家公司。

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對於上述消息，奇異航太、美國商務部、中國駐美國大使館發言人均沒有立即回應置評請求。

上述消息被爆出之際，美國政府本周也取消晶片設計軟體開發商和乙烷生產商對中國的出口限制，顯示美中貿易談判正在向前推進。

據《彭博》報導，晶片設計軟體巨頭德國西門子周三表示，收到美國政府的通知，稱美方已經取消對中國晶片設計軟體的出口限制。根據西門子的聲明，這家德國供應商已恢復中國客戶對其軟體和技術的全面訪問。