鉅亨網新聞中心 2025-06-12 15:40

‌



歐洲飛機製造大廠空中巴士 12 日表示，未來 20 年全球商用飛機隊規模將倍增至 5 萬架飛機。此外，印度國內空網絡將成為成長最快的航空市場，而中國將成為運力最大的市場。

空巴最新預測：印度引領航空業成長 中國運力最大。(圖:shutterstock)



空巴在其最新的全球市場預測展望中指出，到 2044 年，全球現役飛機隊將增加 24,480 架，達到 49,210 架。這項預測包括空中巴士自己的飛機，也包括波音等競爭對手的飛機。

‌



空巴也預計，航空運輸業將安然度過當前這波貿易緊張局勢。

空巴表示，大部分成長將來自單通道飛機，例如空中巴士 A320 系列或波音 737，這些飛機構成了許多航空公司機隊的主力。

此外，空巴預測，未來 20 年，印度國內航空網絡將成為成長最快的航空市場，而中國將成為運力最大的市場。同時，全球客運量長期將以每年 3.6% 的速度成長，而飛往中東的客運量將成為另一個關鍵的成長動力。

商用飛機是週期最長的工業產品之一，這使得空巴和波音能夠洞察未來數十年的旅行趨勢。在哭吧發布最新展望的背景下，全球貿易談判緊張，這可能會使飛機及其零件的運輸更加複雜，可能影響產量和飛機交付量。

儘管如此，空巴認為，川普總統的全球關稅造成的不確定性，促使消費者控制支出，並迫使一些航空公司對今年剩餘時間的前景持悲觀態度，但航空公司並沒有停止購買新機型。

空巴商用飛機部門執行長 Christian Scherer 指出，「除了美國國內市場之外，我們尚未看到客戶需求出現根本性轉變，市場對我們的需求與興去依舊存在。」

印度已是全球第三大國內航空市場，富裕人口數量的成長，使這個擁有超過 14 億人口的國家成為未來飛機需求的關鍵驅動力。本月，在新德里舉行的國際航空運輸協會（IATA）年度大會上，全球航空公司宣布了一系列舉措，旨在啟動或增加往返這個南亞國家的航班。