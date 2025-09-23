貨攬新兵報到 昱臺10月下旬上櫃 強攻東南亞物流市場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-23 18:29

貨攬業者昱臺國際 (7716-TW) 將於 10 月下旬掛牌上櫃，在深耕東南亞中南半島逾 20 年的優勢下，昱臺董事長劉枋指出，長期可望受惠供應鏈移轉的效益，「越南市場充滿機會」，而短期下，第四季是主要客戶的傳統出貨旺季，帶動貨量可期，表現有望比第三季好。

昱臺董事長劉枋(左)和總經理林興芳(右)。(鉅亨網記者王莞甯攝)

昱臺國際成立於 1994 年，主要提供海運、空運、報關、卡車運輸和倉儲管理等全方位物流服務，目前營運據點涵蓋台灣、中國、香港、越南、柬埔寨，泰國和緬甸等地，於中南半島地區深耕已逾 20 年，累積深厚在地經驗和完整物流網絡。

昱臺表示，除了長期服務於紡織、化學品、建材等產業，近年也積極拓展電子資通業及跨國供應鏈的客戶群。

昱臺上半年海運承攬業務營收占比達 93.43%，另有 6.57% 則來自空運及內陸運輸；而前二十大客戶占總營收約為 30%，產業別比重分別為紡織業 51%、代理 17%、化學 13%、電子資通業 8% 和其他 11%。

昱臺今年上半年合併營收 10.51 億元，年增 11.48%，營業毛利 2.1 億元，年增 8.65%，稅後純益 2769 萬元，年增 6.2%，每股純益 (EPS) 1.37 元，獲利穩健成長。

進入下半年後， 昱臺不諱言，受到美國關稅政策和國際貿易環境不確定性影響，導致部分出貨時程提前或調整，短期營收承壓，展望第四季，預料近洋航線運價結構平緩、處在穩定範圍內，惟須留意長程的美線，因拉貨已提前反映，恐怕第四季傳統淡季仍是趨淡。

但就長期來看，昱臺認為，全球供應鏈因美中貿易摩擦與關稅政策而加速重組，大量製造業逐步從中國移轉至越南、柬埔寨和東南亞其他地區，推升中南半島對整合物流服務的依賴度，對於長期深耕當地的業者而言，更具競爭優勢。

昱臺規劃，隨著中國製造業者持續將產能轉移至東南亞，除了台商客戶，也將重點鎖定中國客戶的開發。