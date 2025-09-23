鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-23 19:09

華城電機 (1519-TW) 於今年初成立華城匯百貨，並於北市大直地區啟動工程，華城匯今 (23) 日指出，預計將於 2027 年第一季開幕，成為台灣首見以能源與移動 & 科技與人性為主題的 AI 智能百貨公司，未來也將展開全台拓點藍圖，目前計畫中的商場已有 5 處。

華城匯百貨2027 Q1開出 全台拓點藍圖已有5處。(圖：華城匯提供)

華城匯說明， 隨著捷運東環線即將動工，未來從士林、松山到大直將從原本 35 分鐘縮短為不到 10 分鐘車程，交通優勢明顯。

華城匯商場總面積約 7900 坪，總基地樓地板面積達 13000 坪，其中 1 - 6 樓為百貨營業樓層，同時搭配完善的停車設計，可容納 495 個汽車車位和 506 個機車車位，場域更規劃 776 坪戶外綠地廣場，成為市中心難得的都會綠洲。