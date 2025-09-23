鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-23 16:30

中國 A 股三大指數周二 (23 日) 整體呈探底回升態勢，收盤僅創業板指尾盤收紅，上證指數(SSEC) 則在盤中一度失守 3800 點大關，因投資人在過去兩個月大幅上漲後逢高出場，並等待新的政策支持。

〈陸股盤後〉持續高檔震盪 滬指一度失守3800點 創業板指尾盤翻紅（圖：Shutterstock）

滬指周二收低 0.18% 至 3821.83 點，深證成指 (SZI) 亦跌 0.29% 至 13119.82 點，創業板指收漲 0.21% 至 3114.55 點，滬深兩市成交額合計人民幣 2.49 兆元，較上一交易日增量 3729 億元，。

大盤方面，旅遊出行、地產、醫藥、鋼鐵、券商、有色金屬等族群走低，華天酒店、雲南旅遊、西藏旅遊、香江控股盤中跌停。

上漲族群方面，銀行、半導體概念股表現活躍，凱美特氣、德明利連續第 3 個交易日漲停，波長光電、中微公司、滬矽產業漲幅居前，光刻機、記憶體晶篇、CPO 概念跌幅顯著收斂，銀行類股今日集體走高，南京銀行盤中漲超 5%，工商銀行、建設銀行、廈門銀行漲超 3%，蘇州銀行、農業銀行、齊魯銀行等跟漲。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 1107 檔股票上漲，4264 檔下跌，平盤 57 檔，滬深北三市共 71 檔股票漲幅在 9% 以上，21 檔股票跌幅在 9% 以上。

招商證券表示，國慶長假前後，融資盤通常呈現「節前收斂、節後迸發」的變動規律。國慶前市場走勢往往較為平淡，而節後市場風險偏好則有明顯改善。聯準會日前如期降息，從歷史經驗來看，預防式降息後，A/H 股未來上漲機率較高。展望後市，目前市場仍處於多頭階段 Ⅱ，驅動 A 股本輪上行的三大原因沒有發生變化，在政策出現明顯轉向之前，市場可望繼續沿著低滲透率賽道的方向演繹。目前可關注固態電池、AI 算力，人形機器人，商業航太等領域。除此之外，中期也可關注高內在報酬率品質成長策略。

中金公司認為，整體市場可能高檔震蕩，仍以結構為主，但難免會因輪動切換導致波動。當前 AI 相關硬體和應用預期仍較強。從擁擠度看，電商較高，互聯網仍偏低，創新藥已回落，但還不算很低，新消費在相對低檔徘徊，銀行和保險則已處於一年來低點。策略上的選擇是「短期可能輸時間、但長期不輸空間」的方向。