鉅亨網新聞中心 2025-06-17 11:02

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美國總統川普與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同宣布，雙方已完成上月所達成關稅協議的簽署與落實程序，涉及汽車、鋼鋁、航空航太及農產品等多方面。

美英達成貿易協議 涉及汽車、鋼鋁及航太等多領域。（圖：REUTERS/TPG）

這是川普政府大舉加徵進口關稅以來，首度與其他國家正式啟動的減稅協定，雙方均稱此舉為兩國關係「重大勝利」。

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綜合外媒報導，川普在加拿大舉行的 G7 峰會上，與施凱爾共同召開記者會，川普揮舞者剛簽署的文件表示，他與英國的關係非常好，「我們簽署了協議，已經搞定了。」

施凱爾則表示，該文件將落實雙方在汽車關稅和航空領域達成的協議，但沒有提供細節。他表示：「對我們兩國來說，這是非常美好的一天，是真正實力的展現。」

從白宮最新公佈的聲明來看，英美最新達成的協議涵蓋鋼鐵、汽車、乙醇、牛肉和航空航太等多個面向。

農產品：英國將為美國出口產品，特別是牛肉、乙醇和某些其他美國農產品出口，增加數十億美元的市場准入。此外，英國將減少或消除多項針對美國產品、損害美國製造業基礎並威脅美國國家安全的非關稅壁壘。

汽車：美國計劃為英國汽車進口設定每年 10 萬輛的配額，並徵收 10% 的關稅。

鋼鋁產品：英國承諾努力滿足美國對擬出口至美國的鋼鐵和鋁產品供應鏈安全以及相關生產設施所有權性質的要求。在英國滿足這些要求的前提下，美國打算在實施《一般條款》的背景下，迅速對英國生產的鋼鐵和鋁製品以及某些衍生鋼鐵和鋁製品建立最惠國稅率的配額。

醫藥：美國和英國承諾就原產於英國的藥品和藥物成分，就大幅優惠的待遇結果進行談判。但前提是要根據第 232 條款對藥品和藥物成分的調查結果，且英國遵守某些供應鏈安全標準。

航空航太：美國和英國進一步承諾透過建立某些航空航太產品的免關稅雙邊貿易，加強航空航太和飛機製造供應鏈。

自從川普對全球貿易夥伴徵收一系列關稅以來，英國是第一個與美國達成貿易協議的國家。但此前由於細節未能敲定，該貿易協定的實施一直被推遲。

英國稱，該協議是其航空航太和汽車行業的巨大勝利，並指出英國是唯一與美國達成此類協議的國家。英國貿易大臣 onathan Reynolds 在聲明中表示，「貿易協議生效可能需要幾個月的時間，但我們將在幾週內交付首批協議，不會就此止步。」