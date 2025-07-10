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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-4.89元，預估目標價為121.13元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.99元上修至-4.89元，其中最高估值0.45元，最低估值-8.45元，預估目標價為121.13元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.45(0.45)-0.65-1.021.84
最低值-8.45(-8.45)-8.98-9.72-5.89
平均值-4.73(-4.77)-5.03-4.89-2.45
中位數-4.89(-4.99)-5.05-4.43-2.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.76億36.13億31.87億43.79億
最低值17.35億15.32億15.75億19.83億
平均值21.15億23.64億23.45億29.75億
中位數20.89億22.22億23.12億29.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.0749.8640.764.18-3.00
營業收入5.50億224.30億181.93億41.29億29.76億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBNTX

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