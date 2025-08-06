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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.67元下修至2.57元，其中最高估值3.15元，最低估值2.22元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.15(3.21)5.825.143.93
最低值2.22(2.22)2.762.643.66
平均值2.66(2.71)4.063.843.8
中位數2.57(2.67)4.073.83.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值56.55億67.31億60.57億58.42億
最低值50.68億53.93億52.15億58.42億
平均值54.12億58.68億56.74億58.42億
中位數54.23億58.72億56.39億58.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.65-0.615.780.780.18
營業收入26.17億65.56億87.54億45.16億43.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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