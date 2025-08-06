鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為46.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.67元下修至2.57元，其中最高估值3.15元，最低估值2.22元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.15(3.21)
|5.82
|5.14
|3.93
|最低值
|2.22(2.22)
|2.76
|2.64
|3.66
|平均值
|2.66(2.71)
|4.06
|3.84
|3.8
|中位數
|2.57(2.67)
|4.07
|3.8
|3.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56.55億
|67.31億
|60.57億
|58.42億
|最低值
|50.68億
|53.93億
|52.15億
|58.42億
|平均值
|54.12億
|58.68億
|56.74億
|58.42億
|中位數
|54.23億
|58.72億
|56.39億
|58.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|營業收入
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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