鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.57元下修至2.51元，其中最高估值3.15元，最低估值1.91元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.15(3.15)
|5.82
|5.14
|5.77
|最低值
|1.91(1.91)
|1.96
|2.64
|3.66
|平均值
|2.6(2.63)
|3.93
|3.81
|4.45
|中位數
|2.51(2.57)
|3.98
|3.74
|3.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56.32億
|67.31億
|60.57億
|58.42億
|最低值
|50.68億
|53.93億
|52.15億
|58.42億
|平均值
|54.09億
|58.63億
|56.71億
|58.42億
|中位數
|54.23億
|58.06億
|56.39億
|58.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|營業收入
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為46.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至2.59元，預估目標價為46.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至2.95元，預估目標價為46.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至3.06元，預估目標價為46.00元
下一篇