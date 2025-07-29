鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至2.59元，預估目標價為46.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.68元下修至2.59元，其中最高估值3.21元，最低估值2.11元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.21(3.21)
|5.77
|4.95
|3.78
|最低值
|2.11(2.11)
|2.76
|2.45
|3.5
|平均值
|2.64(2.68)
|4.11
|3.8
|3.64
|中位數
|2.59(2.68)
|4.08
|3.79
|3.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56.32億
|68.07億
|60.53億
|56.59億
|最低值
|51.14億
|53.91億
|51.80億
|56.59億
|平均值
|54.09億
|58.58億
|56.61億
|56.59億
|中位數
|54.14億
|58.13億
|56.54億
|56.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|營業收入
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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