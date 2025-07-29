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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至2.59元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.68元下修至2.59元，其中最高估值3.21元，最低估值2.11元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.21(3.21)5.774.953.78
最低值2.11(2.11)2.762.453.5
平均值2.64(2.68)4.113.83.64
中位數2.59(2.68)4.083.793.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值56.32億68.07億60.53億56.59億
最低值51.14億53.91億51.80億56.59億
平均值54.09億58.58億56.61億56.59億
中位數54.14億58.13億56.54億56.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.65-0.615.780.780.18
營業收入26.17億65.56億87.54億45.16億43.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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