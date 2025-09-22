新光三越台中店最快9月底復業 吳昕陽：更謙卑更慎重

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-22 19:52

新光三越台中中港店因 2 月發生氣爆意外停業至今，依法定申請程序進行最快有望在 9 月底重啟營業，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽今 (22) 日表示，復業不是慶祝，而是更謙卑更慎重，讓相信新光三越的人能無條件且安心地回歸，對台中店的期待「絕對是安全第一」。

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽。(鉅亨網記者王莞甯攝)

吳昕陽說明，台中店因意外事故停擺，造成今年整體業績衰退 20%，即少了約 100 億元的營收，影響非常大，在依照規範完成所有重啟程序後，希望 9 月底就可復業，但仍需依政府規範做最後確認。

新光三越台中店將以安心、放心、開心的購物環境迎接所有廠商和消費者，在此之前，已全面性盤點修繕六大系統管理、七大安全設備，包括增設天然氣偵漏設備、即時通報系統，同步推動 1 人 1 層防災士制度，而事涉安全結構設備八大項目，均需完成三級檢核後由政府聘請地方專業機構查證，依規申請恢復使用。

同時，新光三越台中店也停業期間也進行多處的換新作業，例如 1 樓重要象徵 挑高區水晶吊燈換新、停車場天地壁整新、20 個樓層照明優化、70 處梯廳空間美化、外部 LED 燈牆更新，水舞廣場和歐風廣場植栽空間優化，且復業前進行 6 次全館大消毒、廁所消毒設備、娃娃車輪椅設備汰換，並新增多國語言 AI 互動導覽機、更新 200 片數位看板，而 11-12 樓也全新改裝。