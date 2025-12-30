中港店氣爆偵查終結起訴多人 新光三越：全力配合司法程序
鉅亨網記者王莞甯 台北
針對台中地方檢察署檢察官今 (30) 日就新光三越台中店氣爆意外偵查終結，起訴新光三越總公司、管理和承攬人員等共 13 人，對此，新光三越表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要的司法程序。
新光三越指出，就本事件所造成的社會關注、對往生者家屬及受傷人士，以及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。
新光三越也說明，為進一步確保員工安全，已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃， 這些措施將作為公司未來營運的基本承諾，確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。
於事故發生後，新光三越立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，並同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系，新光三越強調，將此視為企業永續的重要根本，全面提升自我要求。
