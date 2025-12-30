中港店氣爆偵查終結起訴多人 新光三越：全力配合司法程序

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-30 13:46

針對台中地方檢察署檢察官今 (30) 日就新光三越台中店氣爆意外偵查終結，起訴新光三越總公司、管理和承攬人員等共 13 人，對此，新光三越表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要的司法程序。

新光三越中港店已恢復正常營業。(新光三越提供資料照)

新光三越指出，就本事件所造成的社會關注、對往生者家屬及受傷人士，以及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。

‌



針對檢方起訴，新光三越表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要的司法程序。

新光三越也說明，為進一步確保員工安全，已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃， 這些措施將作為公司未來營運的基本承諾，確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。