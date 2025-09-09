面板雙虎8月營收走勢不同調 友達月增17% 群創繳年增
鉅亨網記者彭昱文 台北
面板雙虎今 (9) 日公告 8 月營收，友達 (2409-TW) 營收 245.39 億元，月增 17.3%、年減 9.2%；群創 (3481-TW) 營收 186.92 億元，則月減 3%、年增 1.1%，走勢不同調。
累計友達今年前 8 月營收 1868 億元，年增 0.6%；根據友達預估，第三季以 1 美元兌新台幣 29 元的匯率情境來看，顯示科技營收估季減、智慧移動也會衰退 5%；不過若以美元計價來看，顯示科技可望持平、智慧移動則可望成長。
群創今年累計前 8 月營收則為 1501.2 億元，年增 4.6%；對於第三季的面板展望，大尺寸面板出貨量估季減低個位數百分比、整體平均單價 (Blended ASP) 估持平；中小尺寸面板出貨估季增低個位數百分比。
研調機構集邦 (TrendForce) 日前發布 9 月上旬面板價格預測評論，由於電視品牌持續針對年末促銷旺季需求作準備，電視面板需求在第三季開始回穩增強，價格預期將全面維持持平態勢；顯示器、筆電等面板報價同樣持穩。
