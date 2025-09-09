面板雙虎8月營收走勢不同調 友達月增17% 群創繳年增

累計友達今年前 8 月營收 1868 億元，年增 0.6%；根據友達預估，第三季以 1 美元兌新台幣 29 元的匯率情境來看，顯示科技營收估季減、智慧移動也會衰退 5%；不過若以美元計價來看，顯示科技可望持平、智慧移動則可望成長。