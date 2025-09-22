search icon



〈台幣〉股匯不同調 量縮連3貶收30.251元

鉅亨網記者陳于晴 台北


聯準會如預期啟動降息，同時釋出未來僅會逐步寬鬆的訊號，帶動美元指數展開反彈，新台幣兌美元匯率今 (22) 日一度貶破 30.3 元關卡，隨著出口商進場拋匯，貶幅逐漸收斂，終場以 30.251 元、貶值 3.1 分作收，為連 3 貶，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 14.3 億美元。

〈台幣〉股匯不同調 量縮連3貶收30.251元。(圖：shutterstock)

台北股匯今天走勢不同調，新台幣兌美元開盤價為 30.26 元，盤中最高來到 30.228 元、最低下探 30.313 元。外匯人士指出，先前在降息預期心理下，新台幣匯率已經拉出一波漲勢，近日偏向盤整，頗有利多出盡意味。


不過，台股今天強勢大漲逾 300 點，衝破 25800 點關卡，直逼 2 萬 6 大關，再創新高，雖然外資操作偏向匯出，但出口商伺機進場拋匯，抵銷部分美元買盤力道，終場貶值 3.1 分，收在  30.251 元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.07%，歐元貶值 0.18%，日元貶值 0.13%，新台幣與新加坡幣貶 0.10%，人民幣貶值 0.06%，而韓元則升值 0.13%，亞幣互有升貶。

