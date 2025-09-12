晶華中秋月餅熱銷破5000萬元 樂觀看Q4餐飲旺季
鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 表示，中秋月餅禮盒總銷售業績預計突破 5000 萬元，年增達 10%，進入第四季後又將迎來餐飲旺季，除了萬聖節、感恩節和聖誕節等聚餐商機，更有企業尾牙等大型宴會需求湧現，整體第四季營運動能熱絡。
晶華前 8 月合併營收 44.82 億元，年增 10.28%。
晶華表示，麗晶精品的黃金周檔期營業額年增多達 30%，而地震後恢復營運的太魯閣晶英已展現當月獲利佳績。
展望後市，除了 9 月初的國際半導體展有效提升海外商旅訂房率，教師節、中秋節和國慶連假則預計可以帶動三波國旅消費，晶華旗下各酒店已推出相對應的住房專案，期爭取更大的國人住房和餐飲消費版圖。
此外，各款中秋月餅禮盒也持續熱賣中，台北晶華的銷售總業績將有望突破 5000 萬元，年增約 10%。
而深耕海外 fine dining 領域多年的台北晶華於今日起至 9 月 14 日邀請到韓國唯一米其林三星餐廳 Mingles 主廚姜珉求來台客座，消息一出席次迅速售罄，也將帶進 600 萬元的餐飲業績。
第四季迎來餐飲旺季，晶華表示，集團旗下各酒店已積極展開節慶活動的佈置與規劃，並和各大公司的福委會洽談，掌握承接外燴的可能性。
同時，11 月初盛大舉行的台北國際旅展 (ITF)，集團旗下各酒店將推出各式住房與餐飲優惠內容，晶華期望，為集團整體業績注入向上動能。
