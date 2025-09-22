國際廢鋼漲跌互見 豐興鋼筋開平盤

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-22 15:57

豐興董事長林大鈞。(鉅亨網資料照)

國際一周原料行情來看，日本 2H 廢鋼每公噸上漲 3 美元至 313 美元、美國貨櫃廢鋼則下跌 3 美元至每公噸 300 美元，澳洲鐵礦砂則由每公噸 105.4 美元至 106.25 美元。

豐興說明，中國大陸反內卷氣氛再起，帶動漲勢半成品及成品市場上週上漲，旺季效應雖不強勁，但鋼價迎來全面小幅反彈。廢鋼方面，美國廢鋼因內銷熱軋產品鋼價下跌、亞洲需求疲弱壓抑廢鋼。

日本廢鋼自 9 月 10 日關東標出口開標價格高掛，且近期越南採購轉強，日本廢鋼對東南亞報價轉熱。不過，台灣鋼廠銷售價格不佳、低價出價導致日方意興闌珊、報價及成交量均低。