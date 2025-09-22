search icon



盤後速報 - 宏佳騰(1599)次交易(23)日除息0.51元，參考價29.64元

鉅亨網新聞中心


宏佳騰(1599-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.51元。

首日參考價為29.64元，相較今日收盤價30.15元，息值合計為0.51元，股息殖利率1.68%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/23 30.15 0.5069 1.68% 0.0
2023/09/13 37.5 1.5 4.0% 0.0
2022/09/20 50.6 3.0 5.93% 0.0
2021/09/17 41.55 2.0411 4.91% 0.0
2020/09/01 34.85 0.5184 1.49% 0.5184

相關行情

台股首頁我要存股
宏佳騰30.15-0.99%

