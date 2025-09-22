盤後速報 - 宏佳騰(1599)次交易(23)日除息0.51元，參考價29.64元
鉅亨網新聞中心
宏佳騰(1599-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.51元。
首日參考價為29.64元，相較今日收盤價30.15元，息值合計為0.51元，股息殖利率1.68%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/23
|30.15
|0.5069
|1.68%
|0.0
|2023/09/13
|37.5
|1.5
|4.0%
|0.0
|2022/09/20
|50.6
|3.0
|5.93%
|0.0
|2021/09/17
|41.55
|2.0411
|4.91%
|0.0
|2020/09/01
|34.85
|0.5184
|1.49%
|0.5184
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 宏佳騰(1599)下週(9月23日)除息0.51元，預估參考價29.49元
- 盤中速報 - 宏佳騰(1599)急拉3.32%報32.35元，成交115張
- 盤中速報 - 宏佳騰(1599)急拉3.11%報32.75元，成交1張
- 盤中速報 - 宏佳騰(1599)急拉3.11%報32.75元，成交60張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇