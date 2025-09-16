search icon



盤後速報 - 宏佳騰(1599)下週(9月23日)除息0.51元，預估參考價29.49元

鉅亨網新聞中心


宏佳騰(1599-TW)下週(9月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.51元。

以今日(9月16日)收盤價30.00元計算，預估參考價為29.49元，息值合計為0.51元，股息殖利率1.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏佳騰(1599-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為機車及其零件製造及銷售。沙灘車及其零件製造及銷售。其他車輛及其零件製造及銷售。近5日股價下跌0.65%，櫃買市場加權指數下跌1.52%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/23 30.00 0.5069 1.69% 0.0
2023/09/13 37.5 1.5 4.0% 0.0
2022/09/20 50.6 3.0 5.93% 0.0
2021/09/17 41.55 2.0411 4.91% 0.0
2020/09/01 34.85 0.5184 1.49% 0.5184

