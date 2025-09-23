search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 愛山林(2540)下週(9月30日)除權息5元，預估參考價57.64元

鉅亨網新聞中心


愛山林(2540-TW)下週(9月30日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利4元，合計股利5元。

以今日(9月23日)收盤價81.70元計算，預估參考價為57.64元，權息值合計為24.06元，股息殖利率1.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

愛山林(2540-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為(所營事業第32條)H701010住宅及大樓開發租售業.。(所營事業第35條)H703090不動產買賣業.。(所營事業第62條)H704041不動產代銷經紀業.。近5日股價下跌0.36%，集中市場加權指數上漲2.06%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/30 81.70 1.0 1.22% 4.0
2024/09/12 192.0 1.5 0.78% 5.0
2023/09/13 98.0 1.5 1.53% 3.5
2022/09/19 150.0 3.5 2.33% 6.5
2021/10/26 90.0 1.0 1.11% 1.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26247.37+1.42%
愛山林81.7-1.09%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中強短弱
愛山林

83.33%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
愛山林

83.33%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty