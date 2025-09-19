search icon



盤後速報 - 大世科(8099)次交易(22)日除權息2.1元，參考價73.19元

鉅亨網新聞中心


大世科(8099-TW)次交易(22)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.8元，股票股利1.3元，合計股利2.1元。

首日參考價為73.19元，相較今日收盤價83.50元，權息值合計為10.31元，股息殖利率0.96%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/22 83.50 0.8 0.96% 1.3
2024/07/05 114.0 1.85 1.62% 0.0
2023/07/13 56.1 1.75 3.12% 0.0
2022/08/09 41.75 1.8 4.31% 0.0
2021/09/14 41.3 1.35 3.27% 0.0

大世科83.5-1.88%

