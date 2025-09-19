盤後速報 - 大世科(8099)次交易(22)日除權息2.1元，參考價73.19元
鉅亨網新聞中心
大世科(8099-TW)次交易(22)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.8元，股票股利1.3元，合計股利2.1元。
首日參考價為73.19元，相較今日收盤價83.50元，權息值合計為10.31元，股息殖利率0.96%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/22
|83.50
|0.8
|0.96%
|1.3
|2024/07/05
|114.0
|1.85
|1.62%
|0.0
|2023/07/13
|56.1
|1.75
|3.12%
|0.0
|2022/08/09
|41.75
|1.8
|4.31%
|0.0
|2021/09/14
|41.3
|1.35
|3.27%
|0.0
