鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-17 11:01

《電子支付機構管理條例》上線屆滿十周年，全台用戶數已衝上 3362 萬人，電子支付公會將於今 (2025) 年 10 月 1 日正式成立，為台灣電支產業發展史寫下新里程碑。金管會官員表示，公會成立後，自律規範需經會員大會討論通過，再報送主管機關核備，尚需時間一步一步推進。主管機關也賦予公會未來三大任務，包括配合政策法規、落實自律規範、促進產業發展，持續朝著無現金社會邁進。

十年磨一劍！電子支付公會10/1正式成立 金管會賦予三大任務。

依《電子支付機構管理條例》第 44 條，所有電子支付機構須加入主管機關指定的同業公會或銀行公會電子支付業務委員會；另依《外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法》第 21 條，外籍移工匯兌機構亦有相同義務，因此，所有經許可經營相關業務者均須依法加入公會。

截至 2025 年 9 月 2 日，電子支付業務委員會共計有 36 家會員機構，包括 21 家兼營電子支付機構及 10 家專營電子支付機構、5 家外籍移工匯兌機構。

現行業者雖隸屬於「銀行公會轄下電子支付業務委員會」，未來將依「業必歸會」原則移轉至獨立公會，確保行業組織整合，與過往信託公會的成立路徑相似。

銀行局官員強調，此次調整僅涉及業者組織架構，對消費者與商家的申訴管道及權益保障完全不受影響。假設民眾使用電支發生糾紛，仍可依《金融消費者保護法》規定，透過金融消費評議中心、金管會或向業者申訴，以維護相關權益。

電支公會將於 10 月 1 日正式成立，主管機關也賦予三大任務，一、配合政策法規：遵循金管會主管的相關法律與規範，包括《電子支付機構管理條例》及其授權子法相關規定，並落實政府政策 (如打詐、金融安全防護網建置)。

二、落實自律規範：會員大會制定並遵守自律規範，強化業者之間的協調合作，推動產業健全發展。

三、促進產業發展：推動 TWQR(QR Code 共通支付標準)、因應跨部會政策 (例如衛福部推動「摸錢不摸食物」)，以及協助推動跨境支付合作等。官員指出，未來在跨境業務與國際合作上，公會將扮演產業代表角色，協助財金公司與海外夥伴協調合作。

官員表示，電支條例自 2015 年 5 月上路至今已滿 10 年，標誌著台灣推動無現金社會的重要里程碑。歷程中，金管會攜手央行、財金公司及業者，持續推進「普惠金融」與「無現金支付」政策目標，包括小額支付普及化、跨機構跨境合作，以及結合防詐機制建構安全網。

電支工具也逐步從便利商店、交通票證延伸至餐飲、電商等各種生活場景，滲透率大幅提升，並培育出多家專營機構，帶動銀行積極投入，近年更開放外籍移工跨境小額匯兌業務，使支付服務更貼近多元族群需求。

電支委員會 10 月升格獨立公會 36 家機構「業必歸會」

目前國內共有 21 家兼營電子支付機構，包括玉山銀行、臺灣銀行、中國信託、永豐銀行、元大銀行、臺灣新光銀行、第一銀行、中華郵政、國泰世華銀行、台新銀行、兆豐銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、華南銀行、台中銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、陽信銀行、合作金庫銀行、遠東銀行、上海銀行。