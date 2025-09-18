鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-18 20:27

‌



為配合衛福部啟動的「在宅醫療照護計畫」，壽險公會正研議開發一年期在宅醫療照護險，金管會保險局副局長蔡火炎今 (18) 日表示，昨 (17) 日三方才進行初步討論，尚無具體內容，業者開辦意願與商品設計細節仍待壽險公會與會員公司進一步協商。

壽險公會擬開發「一年期在宅醫療照護險」 金管會：細節尚待討論。(鉅亨網資料照)

蔡火炎說明，新保單將依循衛福部試辦範圍設計，初步鎖定肺炎、尿路感染與軟組織感染等輕症患者，若經醫師評估可在家治療，才會適用在宅醫療服務。他強調，這類型的保單主要性質仍屬醫療險，與長照狀態不同。

‌



至於主管機關是否考慮推出鼓勵業者開賣措施，蔡火炎指出，若有業者配合醫療政策開發新商品，金管會會研議配套誘因，例如公平待客面向，但細節仍須待內部討論後再行公布。

外界關注，民眾既有的醫療險是否能涵蓋在宅醫療行為，蔡火炎表示，舊保單的條款及精算基礎並未涵蓋相關情境，無法直接適用，因此才須另行開發新商品。