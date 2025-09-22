search icon



小米17敲定25日發布 雷軍當晚開講小米車、玄戒晶片

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導


小米集團－Ｗ(01810-HK) 董事長兼執行長雷軍宣布，小米 17 系列將於 9 月 25 日晚間 7 點發布，包括小米 17、小米 17Pro、小米 17Pro Max 三款機種，同時他將舉辦第 6 屆年度演講，主題為《改變》，分享小米玄戒晶片和小米車背後的故事。

cover image of news article
小米17敲定25日發布 雷軍當晚開講小米車、玄戒晶片。(圖:shutterstock)

小米公司日前突然宣布將新一代旗艦手機命名為小米 17 系列，跳過原本預期的小米 16 命名，引發熱烈討論，也進一步凸顯了小米對標蘋果的戰略決心。


官方上周正式曝光了 17 Pro 的背面外觀，搭載全新「妙享背屏」，支援時鐘主題更換、自拍顯示、小米汽車 App 控制等功能。

小米集團總裁盧偉冰表示，小米 17Pro 不只是全新的背屏，小米 17 系列跨代升級，就是想為手機產業帶來點「新東西」。

根據產品定位，小米 17 代表小米史上最強標準版旗艦，全方位大升級，加量不加價；小米 17 Pro 代表小米最精湛的小尺寸科技影像旗艦；小米 17 Pro Max 代表小米史上最強大的巔峰科技影像旗艦。

小米雷軍小米17小米車玄戒晶片

小米集團－Ｗ55.850-1.50%

