鉅亨網新聞中心 2025-09-17 14:24

雷軍和小米集團－Ｗ(01810-HK) 手機官方今 (17) 日發布影片，正式曝光了小米 17 Pro 的背面外觀，搭載全新「妙享背屏」，支援時鐘主題更換、自拍顯示、小米汽車 App 控制等功能。

小米17 Pro最新背屏公開：可自訂顯示、輔助拍攝及控制汽車。(圖:取自小米官網影片)

影片中可見到，小米 17 Pro 延續了徠卡影像，後置一塊背屏，內嵌雙攝；在背屏模組的下方還有閃光燈和「藥丸」型的感應器，預計包含一顆鏡頭等；xiaomi 的 LOGO 依舊位於機身背板的下方，並豎向水平放置。

這塊背面螢幕可自訂顯示內容，包括時鐘主題、及各種個人化圖案等。另外，官方昨天的預熱影片顯示，這塊背屏還可以控制汽車、輔助進行後攝自拍等。

影片最後預告，小米手機 17pro 系列也將在本月發布。

小米手機昨日也曾發影片預告 17pro 的背屏設計，小米集團總裁盧偉冰表示：小米 17Pro 系列首次亮相，不只是全新的背屏，小米 17 系列跨代升級，就是想為手機產業帶來點「新東西」。

本周稍早，盧偉冰在微博上宣布，本月將發表全新小米 17 系列，較上代提前一個月發布，「將是小米手機數位系列史上最重大的躍遷」。

小米 17 系列，包括三款產品：小米 17、小米 17 Pro、小米 17 Pro Max，將全球首發第五代驍龍 8 至尊版行動平台。

根據產品定位，小米 17 代表小米史上最強標準版旗艦，全方位大升級，加量不加價；小米 17 Pro 代表小米最精湛的小尺寸科技影像旗艦；小米 17 Pro Max 代表小米史上最強大的巔峰科技影像旗艦。