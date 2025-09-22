〈陸股盤後〉川普、習近平通話 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-09-22 16:30

中國股市三大指數周一（22 日）收盤走高，據《新華社》報導，中國國家主席習近平上周五晚間同美國總統川普通話，就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引，通話務實、積極、具建設性。

川普、習近平通話，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周一收盤漲 0.22% 報 3,828.58 點，深證成指漲 0.67% 報 13,157.97 點，創業板指漲 0.55% 報 3,107.89 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.1427 兆元。

旅遊餐飲、釀酒、食品飲料、媒體、零售、銀行類股走低，半導體族群強勢，券商、汽車類股拉升。

據《新華社》報導，習近平上周五強調，中美關係十分重要。中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。要實現這個願景，雙方都要相向而行、付出努力，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。

習近平表示，雙方團隊最近磋商體現了平等、尊重和互惠的精神，可繼續妥善處理兩國關係中的突出問題，爭取實現雙贏的結果。美方應避免採取單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪磋商取得的成果。

習近平提到，中方在 TikTok 問題上立場清楚，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

據《新華社》報導，川普表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國合作可以做成很多有利於世界和平穩定的大事，美方希望同中方保持長期、良好的偉大關係。美方希望促進兩國經貿合作，將支持雙方團隊磋商，妥善解決 TikTok 問題。美方願同中方一道努力，維護世界和平。

據《彭博》報導，川普上周五晚間在白宮橢圓辦公室向記者表示，習近平已「批准 TikTok 交易」，但交易仍需正式簽署。他說，投資人準備敲定這筆交易。