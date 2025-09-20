search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至8.35元，預估目標價為166.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.14元上修至8.35元，其中最高估值10.05元，最低估值5.6元，預估目標價為166.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.05(10.05)15.3820.2120.5
最低值5.6(5.6)7.87.236.19
平均值8.17(8.07)11.2212.5412.71
中位數8.35(8.14)11.1611.9112.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,339.95億1,636.90億1,701.35億1,085.40億
最低值1,087.69億918.38億1,090.59億1,085.40億
平均值1,196.32億1,175.02億1,274.37億1,085.40億
中位數1,199.97億1,135.64億1,210.43億1,085.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.502.2729.0424.928.58
營業收入648.78億1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,297.82億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

我要存股
瓦萊羅能源162.51-0.82%

