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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至6.89元，預估目標價為158.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.76元上修至6.89元，其中最高估值8.79元，最低估值5.3元，預估目標價為158.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.79(8.79)14.421.718.65
最低值5.3(5.3)4.76.196.19
平均值7.04(6.97)10.1112.4913.39
中位數6.89(6.76)10.3711.915.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,339.95億1,636.90億1,701.35億
最低值1,005.65億904.55億1,082.32億
平均值1,163.76億1,172.61億1,253.20億
中位數1,164.16億1,128.17億1,185.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.502.2729.0424.928.58
營業收入648.78億1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,297.82億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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