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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至7.5元，預估目標價為158.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.89元上修至7.5元，其中最高估值9.44元，最低估值5.3元，預估目標價為158.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.44(8.79)14.421.718.65
最低值5.3(5.3)4.76.196.19
平均值7.34(7.04)1012.4212.38
中位數7.5(6.89)10.2111.8512.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,339.95億1,636.90億1,701.35億1,085.40億
最低值1,086.40億905.95億1,082.32億1,085.40億
平均值1,187.65億1,183.41億1,270.05億1,085.40億
中位數1,182.83億1,157.47億1,272.66億1,085.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.502.2729.0424.928.58
營業收入648.78億1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,297.82億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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